$TRUMP Meme Coin: Il Tesoro Digitale del Nuovo Presidente che Sorpassa Trump Media

Con un valore completamente diluito (FDV) superiore a 27 miliardi di dollari, la meme coin $TRUMP è appena diventata l’asset più prezioso del nuovo presidente degli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle la sua società mediatica, il Trump Media and Technology Group (DJT), che risulta ora nettamente superata.

$TRUMP

Attualmente, la meme coin $TRUMP vanta una capitalizzazione di mercato di 5,4 miliardi di dollari. Tuttavia, utilizzando il parametro FDV, che moltiplica il prezzo del token per la sua offerta teorica massima, il valore della coin raggiunge i 27 miliardi di dollari. Questo risultato supera ampiamente il valore del Trump Media and Technology Group, che ha chiuso venerdì con una capitalizzazione di mercato pari a 8,68 miliardi di dollari.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC