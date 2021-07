Tour de France 2021: Van Aert vince la crono a Saint-Emilion

Wout Van Aert mette il suo sigillo su questo Tour de France 2021: il belga della Jumbo ha vinto la cronometro da Libourne a Saint Emilion, precedendo Kasper Asgreen e un ottimo Jonas Vingegaard. “Solo” ottava la maglia gialla, che si prepara alla sfilata trionfale sugli Champs Elysèe.

Lo avevano invocato tutti e lui non si è fatto pregare: Wout Van Aert mette il proprio sigillo sul Tour de France 2021, conquista la crono da Libourne a Saint-Emilion con un tempo di 35:53.34 e lancia un chiaro messaggio in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Il belga della Jumbo Visma è stato semplicemente più forte di tutti: passista formidabile, ha rifilato 21 secondi a Kasper Asgreen e 32 a Jonas Vingegaard, che chiude in bellezza il Tour blindando il secondo posto. Non sono riusciti ad impensierirlo due specialisti come Bissegger e Kung: il campione europeo under 23 sfodera il quinto tempo in 36:37, mentre il portacolori della Groupama (lui campione europeo seniores), crolla nella parte finale del tragitto ed è solo quarto a traguardo (36:31).

Non aveva particolari motivazioni Tadej Pogacar, che ha interpretato la crono sulla difensiva ottenendo comunque l’ottavo tempo in 36:50, risultato che conferma l’enorme classe e l’estrema duttilità del campione sloveno. Primo fra gli italiani Mattia Cattaneo, sesto in 36:42, che in classifica generale mantiene il suo dodicesimo posto. Domani sfilata a Parigi, sugli Champs Elysèe, in una tappa da 108 chilometri che incoronerà ancora una volta campione un fenomeno dei nostri tempi.

