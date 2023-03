Tottenham-Milan 0-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Siamo stati bravi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo lo 0-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, il quale ha permesso ai rossoneri di accedere ai Quarti di Finale di Champions League dopo ben 11 anni.

Sulla partita si è espresso così il tecnico rossonero: “Siamo stati bravi. Avevo chiesto alla squadra di giocare con personalità, nel primo tempo potevamo palleggiare anche di più. Non abbiamo mai mollato. Un turno meritato per come abbiamo giocato le due partite”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il Milan deve fare un passo alla volta. Sognare non costa nulla ma bisogna essere realisti. Vedremo chi prenderanno i rossoneri ai Quarti di Finale, ma sarà certamente una grandissima squadra. Ora testa al Campionato, in cui i rossoneri sono un po’ attardati e hanno necessità di fare punti.

Secondo Pioli con la difesa a tre la squadra lavora di più. Ha un atteggiamento diverso rispetto a prima. La squadra deve essere questa anche in un campionato difficile come la Serie A. Dopo la sconfitta con il Sassuolo è maturata la decisione di cambiare modulo rispetto al passato.

Parlando di prospettive future, Pioli si esprime così: ” Mi piace pensare che di impossibile nello sport non ci sarà nulla. Rimarranno solo le più forti d’Europa e le difficoltà aumenteranno, ma sono sicuro che tutte le esperienze fatte in Europa, ci hanno aiutato a salire di livello. Adesso dobbiamo approfittare di queste esperienze positive per crescere in autostima e giocarci i quarti con convinzione e con fiducia”.

Pioli, se fosse possibile, vorrebbe evitare di incontrare squadre italiane ai Quarti di Finale e questo lo esprime chiaramente.