Torino-Spezia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-01-2021

Sabato prossimo alle ore 18:00 andrà in scena uno degli anticipi della diciottesima giornata di Serie A 2020/2021, dove, in casa del Torino (Stadio Olimpico “Grande Torino”) arriverà lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Primo confronto in assoluto in massima serie per le due formazioni (Lo Spezia è alla primissima esperienza in Serie A) che hanno solo un obiettivo in testa, raggiungere quanto prima la salvezza.

Vista la rosa che ha a disposizione Marco Giampaolo ci si sorprende a vedere il Torino lottare tra le ultime posizioni in classifica, ma è reduce da un periodo con più bassi che alti e cercherà con lo Spezia di tornare alla vittoria, dopo il 2-0 subito contro la capolista Milan.

I Granata del tecnico Giampaolo – fonte: profilo Twitter Torino

Lo Spezia di Vincenzo Italiano, una delle neopromosse in Serie A quest’anno, pare stia attraversando un buon periodo, reduce da due belle vittorie contro Napoli e Sampdoria trascinata soprattutto dai goal del suo attaccante principale Nzola, che ha già fatto capire a tutto il campionato le sue intenzioni, imponendosi come uno degli attaccanti più incisivi del torneo.

Nzola (sulla sinistra) ed il suo compagno di reparto Gyasi – fonte: profilo Twitter Spezia

Guardando la classifica, i granata, come detto, al momento si ritrovano risucchiati in zona retrocessione con solo 12 punti conquistati fino ad ora, mentre i liguri sono stabili in quattordicesima posizione con un bottino di 17 punti.

Un vero e proprio scontro salvezza, che saprà dire di più sullo stato di salute delle due compagini in campo.

Ultime news sulle formazioni di Torino e Spezia

Sponda granata, Giampaolo non può che affidarsi ai suoi migliori uomini per un match che si preannuncia molto combattuto. In porta non può mancare Sirigu, una delle poche certezze di questa sfortunata squadra, mentre Izzo, Lyanco e Bremer agiranno immediatamente davanti a lui. Un folto centrocampo con Singo, Lukic, Rincon, Linetty e Rodriguez; a supporto delle due punte: il “gallo” Belotti e Verdi.

Lo Spezia pare affidarsi ai fedelissimi con il sopracitato Nzola titolarissimo in attacco, per rincorrere un sogno chiamato salvezza.

In porta Provedel, con Vignali, Erlic, Chabot e Marchizza nel reparto arretrato. Centrocampo a tre con Maggiore, Estevez ed il giovane Pobega a supporto del tridente offensivo composto da Nzola, al centro, con Gyasi e Farias laterali d’attacco.

Probabili formazioni di Torino e Spezia

Ecco, di seguito, come dovrebbero scendere in campo le due squadre:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza; Maggiore, Estevez, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias

Come vedere Torino-Spezia in Diretta TV e Streaming

La partita sarà visibile su Sky, tramite decoder televisivo digitale oltre che sull’app Sky GO per seguire il match tramite smartphone, PC o tablet in streaming. Identico discorso per Now TV, anch’esso previo abbonamento.

Fonte immagine in copertina: profilo Facebook Serie A

