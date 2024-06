Torino: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore

Le firme arriveranno nelle prossime ore, ma ormai è certo: sarà Paolo Vanoli il tecnico del Torino nel prossimo campionato di Serie A.

Il tecnico cinquantaduenne, dopo due settimane di trattativa e il pagamento di 800000 euro di clausola al Venezia da parte del club piemontese (prezzo scontato rispetto al milione iniziale), avrà modo di esordire in massima serie dopo aver trascorso due stagioni in Laguna ottenendo la promozione in A proprio pochi mesi fa.

Trattativa lunga, estenuante, dunque, ma c’era la volontà di chiudere e presto. Del resto il Venezia aveva già bloccato Eusebio Di Francesco.

In precedenza ha figurato sempre come vice o come collaboratore tecnico, mentre la sua prima avventura da primo allenatore iniziò nel dicembre 2021 sulla panchina dello Spartak Mosca. Nonostante la vittoria in coppa nazionale, Vanoli lasciò la panchina dei moscoviti alla fine del campionato.

Da calciatore Vanoli fu un valido terzino sinistro che conobbe il suo miglior periodo nel biennio 1999-2001. Vestendo le maglie di Parma e Fiorentina, infatti, ottenne due presenze e un gol in Nazionale e vinse due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa segnando in tutte le finali disputate, esclusa la Supercoppa.

Successivamente a quel periodo, Vanoli non ebbe più quei picchi di rendimento e la sua carriera proseguì senza grandi acuti fino al ritiro, abbastanza prematuro, nel 2005.

