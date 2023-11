Ternana, esonerato Cristiano Lucarelli: Breda è il nuovo allenatore

In Serie B è saltata un’altra panchina: la Ternana ha ufficializzato l’esonero di Cristiano Lucarelli. Fatale per il tecnico livornese la recente sconfitta casalinga contro il Venezia e l’ultimo posto in classifica. Al suo posto ha firmato per un anno Roberto Breda.

La Ternana ha esonerato il tecnico livornese Cristiano Lucarelli. L’ufficialità è arrivata con un comunicato nel pomeriggio di lunedì 6 novembre: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.

In questa prima parte del campionato di Serie B, la Ternana in 12 partite ha totalizzato la miseria di 6 punti, con un score di 1 vittoria, 3 pareggi e ben 8 sconfitte, di cui 3 consecutive che di fatto hanno fatto scivolare le fere all’ultimo posto in compagnia del Feralpisalò.

Per l’ex tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli fatale è stata la sconfitta interna per 1-0 nell’ultimo turno di Serie B contro il Venezia.

Ternana, Ufficiale: Roberto Breda nuovo allenatore

La Ternana dopo aver comunicato l’esonero di Cristiano Lucarelli, ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Roberto Breda. “La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza. Breda, che si è legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con se i seguenti collaboratori: Vincenzo Melidona (vice allenatore), Donatello Matarangolo (preparatore atletico). Al neo-allenatore – la nota societaria – ed al suo staff il più sincero augurio di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di ogni componente societaria”.