Tennis, Roland Garros 2020: Ostapenko elimina Pliskova, Kvitova stende Paolini

Sorpresa a metà nel secondo turno del Roland Garros 2020 al femminile con l’uscita di scena della numero due del seeding Karolina Pliskova per mano della lettone ex top ten Jelena Ostapenko.

Sorpresa soltanto a metà perché, per quanto il pronostico del seeding fosse favorevole alla ceca, Ostapenko (6-4 6-2) vanta comunque un titolo qui a Parigi e, quando in giornata, con il suo tennis dirompente, è in grado davvero di far male a chiunque.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Così è stato ieri, un match mai in discussione, dominato in due set da Ostapenko che adesso, per un posto nella seconda settimana del torneo, se la vedrà contro la spagnola Paula Badosa che contro pronostico, ha eliminato Sloane Stephens (6-4 4-6 6-2).

Nulla da fare, invece, per Jasmine Paolini, brava finché ha potuto ad opporre resistenza alla ceca Petra Kvitova (6-3 6-3), ma il più delle volte tramortita dalle potenti accelerazioni della sua avversaria che si è imposta in due set.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Adesso per lei ci sarà un interessante test contro la giovane canadese Leylah Fernandez, campionessa juniores lo scorso anno, e per la prima volta al terzo turno nel tabellone di uno slam grazie alla vittoria, in tre set, contro la slovena Polona Hercog (6-4 3-6 6-1).

Vittoria in tre set, in rimonta, per la testa di serie numero quattro Sofia Kenin che, pur senza brillare, ha piegato alla distanza la romena Ana Bogdan (3-6 6-3 6-2), guadagnandosi un terzo turno contro un’altra tennista romena, la qualificata Irina Bara, a segno contro Alison van Uytvanck (6-1 4-0 ritiro).

Vittorie convincenti per Aryna Sabalenka, numero otto, e Garbine Muguruza, numero undici, rispettivamente contro Daria Kasatkina (7-6 6-0) e Krystina Pliskova (6-3 6-2) così come per Ons Jabeur, vincente su Nao Hibino (7-6 6-4).

Roland-Garros is a happy hunting ground for @GarbiMuguruza, and her win against Kristyna Plsikova was a dominant one.



Catch the highlights 👇#RolandGarros pic.twitter.com/8pKPbrbK5W — Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020

Fuori, invece, la kazaka Elena Rybakina sconfitta in tre set dalla campionessa di Palermo Fiona Ferro (3-6 6-4 6-2) così come l’ex top ten Julia Goerges, estromessa alla distanza dalla connazionale Laura Siegemund (1-6 6-1 6-3) prossima avversaria nei sedicesimi di Petra Martic, a sua volta vincente al terzo contro Veronika Kudermetova (6-7 7-5 6-4).

QUI, per il tabellone femminile aggiornato del Roland Garros 2020.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS