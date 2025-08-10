Tennis ATP WTA Cincinnati: Orari partite oggi italiani

Masters 1000 Cincinnati, domenica 10 agosto di grande tennis: in campo Paolini, Bronzetti, Darderi, Nardi, Alcaraz e Zverev.

Sarà una super domenica di tennis al Masters 1000 di Cincinnati 2025, con un programma ricchissimo che vedrà protagonisti alcuni dei migliori giocatori e giocatrici del circuito ATP e WTA.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW, promette spettacolo e incontri di altissimo livello fin dalle prime ore della giornata.

Nel tabellone femminile riflettori puntati su Jasmine Paolini, numero 9 del ranking WTA e tra le atlete più in forma del momento.

L’azzurra al suo debutto al WTA di Cincinnati affronterà la greca Maria Sakkari (n. 65 WTA), avversaria esperta e sempre pericolosa.

In campo anche a Lucia Bronzetti, che al secondo turno dovrà affrontare la russa Daria Kasatkina, testa di serie n. 15 e giocatrice dal tennis solido e imprevedibile.

Sul fronte maschile, debutto per Luciano Darderi, atteso dalla sfida contro l’argentino Francisco Comesana, mentre Luca Nardi, reduce dall’ottima vittoria all’esordio su Juan Manuel Tirante, proverà a superare il difficile ostacolo rappresentato dal canadese Denis Shapovalov, n. 25 del seeding.

Grande attesa anche per i top player. Carlos Alcaraz, attuale numero 2 ATP e uno dei favoriti per il titolo, farà il suo esordio contro il bosniaco Damir Dzumhur. A scendere in campo sarà anche Alexander “Sascha” Zverev, numero 4 del ranking mondiale, che sfiderà la wild card statunitense Nishesh Basavareddy.

Con un mix di big match, esordi di lusso e incroci da non perdere, il Masters 1000 di Cincinnati si prepara a regalare emozioni e colpi spettacolari in una domenica che promette tennis di altissimo livello.

Dove vedere il Cincinnati Open 2025 in diretta TV e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire tutte le partite del Cincinnati Open 2025 in diretta sui canali di Sky Sport.

La trasmissione dei match in diretta oggi 10 agosto inizierà alle ore 17:00 e proseguirà fino al termine della giornata, con i match trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Inoltre, dalle 17:00 alle 23:00, sarà possibile vedere il torneo anche su Sky Sport Uno, garantendo così ampia visibilità alle sfide più attese.

Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire il Masters 1000 di Cincinnati in diretta su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su NOW.

Le partite degli italiani in Programma Oggi 10 Agosto a Cincinnati:

Diretta su SKY SPORT 1:

ore 17: JASMINE PAOLINI (Ita) vs Sakkari (Gre)

(Ita) vs Sakkari (Gre) a seguire: Rublev vs Tien (Usa)

a seguire: Alcaraz (Spa) vs Dzumhur (Bos)

a seguire: Griekspoor (Ola) vs Medjedovic (Srb)

non prima della 1: Shelton (Usa) vs Carabelli (Arg)

a seguire: Garcia (Fra) vs Muchova (Cec)

Diretta su SKY SPORT TENNIS (203)

ore 17: DARDERI (Ita) vs Comesana (Arg)

(Ita) vs Comesana (Arg) a seguire: Mensik (Cec) vs Quinn (Usa)

a seguire: NARDI (Ita) vs Shapovalov (Can)

(Ita) vs Shapovalov (Can) a seguire: Nakashima (Usa) vs Blockx (Bel)

non prima della 1: Svitolina (Ukr) vs Krejicikova (Cec)

non prima delle 2.30: Zverev (Ger) vs Basaraveddy (Usa)

DIRETTA SU SKY SPORT MAX (205)