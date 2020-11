Tennis, ATP Challenger Parma: Arnaboldi e Vanni ai quarti, fuori Viola

Tre italiani impegnati nel mercoledì del torneo ATP Challenger di Parma e bilancio comunque positivo con due successi a fronte di un’unica sconfitta e, soprattutto, in attesa degli altri azzurri in campo oggi.

Fa il colpo grosso Andrea Arnaboldi che, rientrato in tabellone come lucky loser in seguito ad uno dei numerosi forfait, si ritrova adesso ai quarti di finale grazie allo scalpo, in rimonta, in tre set, sul primo favorito del seeding, il francese Gregoire Barrere (4-6 6-2 6-2), numero 107 del mondo.

Adesso per il trentaduenne milanese ci sarà il portoghese Frederico Ferreira Silva, numero 203 del mondo, che, senza nemmeno scendere in campo, ha centrato l’accesso ai quarti di finale in seguito al forfait del francese Constant Lestienne.

Ottimo successo anche per il qualificato Luca Vanni, scivolato alla posizione numero 510 del ranking mondiale, che, in quasi due ore e mezza di battaglia, ha piegato, al tie break del terzo e decisivo set, il francese Mathias Bourgue (7-6 2-6 7-6).

#Arnaboldi Show, eliminata la testa di serie numero 1 #Barrere 4-6 6-2 6-2 🎙 “Ho giocato davvero una bella partita. Sono d’accordo con Vanni, noi over 30 ce la giochiamo con tutti. L’#inter? Momento difficile ieri sera…” 😜@federtennis#tennis #atpchallenger #meftennisevents pic.twitter.com/V3yGtFgNBm — MEF tennis events (@meftennisevents) November 4, 2020

Nel prossimo turno, purtroppo, sfuma il derby contro il connazionale Matteo Viola che, nella terza sfida della giornata Italia-Francia, ha dovuto alzare bandiera bianca contro il transalpino Quentin Halys, ex numero 102 del mondo, vincente in tre set (4-6 6-3 7-6).

Infine, vittoria al terzo set anche per il britannico Liam Broady che, in poco più di due ore di gioco, ha fermato la corsa dello sloveno Blaz Kavcic (6-1 5-7 6-3), e dovrà attendere quest’oggi per conoscere l’avversario nei quarti, il vincente della sfida tra Luca Nardi e Maxime Cressy.

