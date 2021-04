Tennis, ATP 500 Barcellona: Tsitsipas spegne i sogni di Sinner

Il tennista greco conferma la propria maggior completezza e batte il diciannovenne altoatesino con un doppio 6-3.

Stefanos Tsitsipas è l’uomo del momento: il tennista greco ha battuto con un doppio 6-3 Jannik Sinner, conquistando la finale dell’ATP 500 di Barcellona, seconda nell’arco di una settimana dopo aver vinto a Montecarlo. Il numero cinque del ranking mondiale ha subito messo in difficoltà il proprio avversario con una battuta incisiva.

Sinner si è comportato bene nella lettura del gioco avversario, ma ha sofferto oltre all’ottima prima di Tsitsipas, anche i suoi colpi profondi, che gli hanno reso più complicato mantenere lo scambio.

Sul punteggio di 2-2 nel primo set, c’è stato un momento in cui il match di Sinner avrebbe potuto svoltare: il classe 2001 si è ritrovato due palle break a disposizione, ma le ha sprecate malamente con un paio di dritti fuori misura che hanno permesso a Tsitsipas di mantenere il turno di battuta ai vantaggi.

Il primo break dell’incontro è arrivato, pesante come un macigno, nell’ottavo gioco: Sinner prova a rimontare da un disperato 0-40, ma alla fine si vede strappare la battuta a 30. Nell’ultimo gioco Tsitsipas non ha particolari difficoltà, e chiude a 15 con una volée sottorete.

Nel secondo set Sinner parte meglio e tiene due turni di battuta, prima che Tsitsipas lo metta sotto pressione nel quinto gioco, costringendolo a qualche errore di troppo e siglando il secondo break che vale 2-3.

Il servizio del greco si rivela dunque disarmante, con Sinner che manda out tre risposte consecutive e scivola sul 4-2. L’altoatesino si mantiene in scia con un passante che gli vale il 4-3, ma Tsitsipas arma ancora una volta la prima di servizio e costringe Sinner a battere per rimanere nel match.

Gli sforzi del giovane azzurro vengono piegati nel nono game, quando un dritto si spegne in rete ed infrange il sogno di approdare alla prima finale 500 in carriera. Per Tsitsipas trattasi della terza finale stagionale, dopo quelle raggiunte sulle superfici dure di Montecarlo ed Acapulco. In finale attenderà un tennista spagnolo: Nadal, che a Barcellona ha vinto già 11 volte, o Carreno Busta, che non ha mai vinto un ATP 500 in carriera.

