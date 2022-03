TAS di Losanna respinge il ricorso della Russia contro decisioni FIFA e UEFA

Guerra russo-ucraina: il TAS respinge il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni comminate da FIFA e UEFA. La decisione definitiva è attesa entro fine settimana.

Per il momento resta tutto come stabilito: il TAS di Losanna ha respinto il ricorso presentato dalla Federcalcio russa (RFU), avverso le sanzioni di FIFA e UEFA che, contestualmente, avevano deciso di sospendere i club russi e la Nazionale da qualsiasi competizione ufficiale posta sotto la loro egida.

““La decisione impugnata rimane in vigore – si legge nel comunicato emesso dal TAS – e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi fino a quando non si deciderà nel merito. Per quanto riguarda le sanzioni FIFA il TAS fa sapere che una decisione arriverà entro la settimana”.

Le decisioni assunte da FIFA e UEFA restano, dunque, momentaneamente in vigore. Il Tribunale Arbitrale dello Sport dovrà infatti emettere il suo verdetto definitivo entro la fine di questa settimana.

Le speranze della Russia, implicata negli spareggi Mondiali contro la Polonia (la quale ha ottenuto un “bye”, accedendo direttamente alla finale), e dello Spartak Mosca, unica squadra russa attualmente impegnata in Europa (il Lipsia, avversario degli ottavi di Europa League, è passato direttamente ai quarti di finale), di essere riammesse alle rispettive competizioni, sono appese a un filo.

