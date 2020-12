Serie A 2020-2021, squalificati 12° giornata: fermati Schiattarella, Locatelli, Insigne, Chabot, Barak, Singo

Cinque giocatori saranno squalificati e quindi salteranno la dodicesima giornata di campionato di Serie A. Sono Schiattarella del Benevento, Locatelli Sassuolo, Insigne del Napoli, Chabot dello Spezia, Barak del Verona e Singo del Torino.

Schiattarella è stato l’autore del gol del pareggio contro la Lazio. Il giocatore sannita, però, è stato espulso a pochi minuti dal termine per un fallo ai danni di Correa. Per questo motivo dovrà scontare un turno di qualifica e saltare il prossimo match dei campani contro il Genoa.

Stesso destino anche per Barak. Anche il giocatore scaligero si è fatto espellere a pochi minuti dal termine nella partita persa in casa con la Sampdoria. Un fallo davvero brutto e ingenuo ai danni di La Gumina. Il ceco è costretto a saltare la prossima partita contro la Fiorentina. Il giocatore, tra l’altro, ha chiesto scusa anche pubblicamente sui social per il fallo commesso.

Squalificati dodicesima giornata di Serie A

Molto più discusso è stato il rosso a Insigne nella partita contro l‘Inter. Massa ha estratto il cartellino rosso dopo la doppia ammonizione. Il motivo sarebbe stato un insulto che il capitano azzurro avrebbe pronunciato verso l’arbitro che non avrebbe apprezzato particolarmente. Insigne salterà sicuramente la partita contro la Lazio all’Olimpico di domenica sera. Incerta la sua presenza col Torino.

Doppia ammonizione in 7 minuti per Singo del Torino nel posticipo dell’undicesima giornata contro la Roma. L’arbitro ha ammonito il giocatore prima al minuto 7 per un fallo ai danni di Mkhitaryan e poi la seconda volta per un fallo su Spinazzola dopo pochi minuti. L’espulsione dell’ivoriano ha costretto la sua squadra a giocare la restante partita con un uomo in meno. Salterà il match con il Bologna.

Diffida per Chabot dello Spezia nella partita con il Bologna. Il giocatore ligure è stato ammonito ma era già diffidato per un fallo nel match contro il Crotone. Chabot non giocherà la prossima partita contro l’Inter.

