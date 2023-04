Sporting-Juventus 1-1, dichiarazioni post partita Allegri: “Nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, nel secondo qualcosina di meglio. Rabiot deve tirare di più in porta.”

La Juventus di Max Allegri soffre in casa dello Sporting, ma riesce comunque, con un 1-1, a strappare il pass per le semifinali di Europa League, dove i bianconeri si confronteranno con gli spagnoli del Sevilla.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita analizzando la gara dei bianconeri “Oggi siamo molto contenti, perché siamo riusciti a passare il turno. Nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, poi nel secondo tempo abbiamo fatto buone cose, ma c’è ancora molto da migliorare in fase di finalizzazione. Sapevamo che venire ad affrontare lo Sporting qui non sarebbe stato facile, la restituzione del 15 punti in classifica ci ha aiutato mentalmente. Ora bisogna tornare a concentrarci sul campionato perché nelle ultime quattro gare ne abbiamo vinta 1 e perse 3. Il nostro obiettivo resta quello di confermarci nelle prime quattro posizioni.”

Su Rabiot “Rabiot ha delle qualità eccellenti, ma ha ancora tanto margine di miglioramento, soprattutto quando arriva a limite dell’area e non prova la conclusione. Deve migliorare proprio sotto questo aspetto, così come ha fatto sul palleggio, dove oggi è stato del tutto impeccabile.”

Allegri ha poi concluso con un pensiero sulla semifinale “Io personalmente mi aspettavo che il Sevilla potesse avere la meglio sul Manchester United, è una squadra rognosa che gioca bene e con un gran palleggio. Loro sono abituati a giocare questa competizione e l’hanno vinta tante volte, bisognerà fare due grandi partite per arrivare in fondo.”