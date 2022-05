Spezia-Napoli, prepartita Spalletti: “L’anno prossimo dobbiamo avere la capacità di rinnovarci. Koulibaly? Incedibile”

Alla vigilia del lunch match tra Spezia e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della partita.

Il Napoli vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi, cioè con una vittoria. Il terzo posto è ormai blindato e la trasferta a La Spezia vorrebbe concludere una stagione fatta di alti e bassi. Non sono mancati i momenti di crisi ma anche quelli in cui il Napoli era ad un passo dal titolo. Luciano Spalletti è comunque soddisfatto di quanto fatto.

Il Napoli del futuro dovrà sicuramente ripartire da zero. Molti saranno i giocatori che andranno via, tra cui lo stesso Insigne, e la squadra potrà avere una nuova veste. Non bisognerà guardare la stagione precedente ma bisognerà rinnovarsi e iniziare il nuovo ciclo, anche perché le rivali si stanno potenziando sempre di più.

Le voci sulla cessione di Koulibaly si sono fatte sempre più intense. Anche l’anno scorso si temeva che il difensore potesse partire ma alla fine non è stato così. Un giocatore di quella portata per Spalletti è incedibile ed offre tanta sicurezza al reparto difensivo. Il tecnico farà un colloquio con la squadra dove si chiariranno i futuri acquisti che serviranno a potenziare la squadra.

Per la partita di domani ci sarà lo Spezia. All’andata furono i Bianchi a vincere clamorosamente al Maradona grazie ad un’autorete di Juan Jesus. Domani il capitano sarà Ghoulam ed Insigne non partirà dal primo minuto. In attacco potrebbero ritornare Mertens con Osimhen. Per il belga, Spalletti spera che possa rimanere ancora a scrivere la storia del club.