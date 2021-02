Spezia-Milan, Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (13-02-2021)

Si affrontano due squadre che fanno del bel gioco la loro chiave tattica. Sia lo Spezia di Vincenzo Italiano che il Milan di Stefano Pioli sono squadre molto propositive. La partita di domani è importantissima nella corsa salvezza e Champions League.

Lo Spezia è reduce dalla bella vittoria in casa del Sassuolo e domani gli uomini di Vincenzo Italiano faranno di tutto per conquistare punti utili in chiave salvezza.

Il Milan viene dalla vittoria per 4-0 in casa contro il Crotone, ma Stefano Pioli non vuole distrazioni. Nonostante il match di Europa League schiererà il Milan migliore possibile.

Spezia-Milan, 22° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Spezia-Milan:

Mancheranno Terzi e Farias tra le fila dei liguri. Tutto il peso dell’attacco sarà nel tridente formato da Galabinov, Verde e Gyasi. Nel solito 4-3-3 a centrocampo ci sarà la linea costituita da Elric con Ismajili e Chabot.

Stefano Pioli non farà turnover. Mancherà lo squalificato Calabria, il quale sarà sostituito da Dalot. Ballottaggio tra Rebic e Leao con il croato che appare in vantaggio rispetto al portoghese. Rientrano dal primo minuto Calhanoglu e Bennacer.

Probabili formazioni Spezia-Milan:

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Elric, Ismajili, Bastoni, Estevez, Ricci, Maggiore, Verde, Galabinov, Gyasi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Come vedere Spezia-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Spezia e Milan, valida per la 22° Giornata del Campionato di Serie A sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN potrà seguire Spezia-Milan in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). Gli abbonati Sky possessori di Sky Q potranno usufruire comodamente dell’app di DAZN per accedere all’incontro.

Inoltre c’è la possibilità di collegarsi al sito di DAZN tramite PC o scaricando l’app su tablet e smartphone.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spezia-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche:

Si registrano 2 vittorie per lo Spezia e una per il Milan. L’ultimo successo dei padroni di casa fu nel 1923 per 2-1 con le reti di Tognotti e Riccobaldi e Papa. L’ultima vittoria del Milan risale al 1921 grazie ad una doppietta di Papa. Per lo Spezia gol di Calzolari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS