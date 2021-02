Spezia-Milan 2-0, Voti, pagelle e analisi. Spezia show contro il Milan

Lo Spezia batte 2-0 il Milan meritatamente e prende tre punti importantissima nella corsa salvezza. Gol tutti nella ripresa, Maggiori che penetra in area e batte Donnarumma e 2-0 su un tiro dalla distanza di Bastoni. Milan umiliato.

Top 3 Spezia

Bastoni 7 Sulla fascia fa valere tutta la sua forza fisica e la sua velocità. Si prende la soddisfazione di battere Donnarumma con un bel tiro dalla distanza.

Maggiore 7 A centrocampo detta legge e insegna calcio. Il gol del vantaggio dello Spezia è merito di una bella manovra offensiva e lui la finalizza.

Agudelo 6,5 In attacco non da punti di riferimento e da un suo recupero parte il gol del 1-0.

Spezia-Milan 2-0

Flop Milan:

La squadra si merita un 4. Una partita vergognosa, lo Spezia merita giustamente la vittoria e la legittima attraverso un dominio fisico e del gioco. Se il Milan non si sveglia nelle prossime partite rischia la qualificazione in Champions League.

Lo Spezia conquista tre punti vitali per la lotta salvezza. Al Milan non resta che leccarsi le ferite e cercare di rimettersi in carreggiata. Fallire la Champions sarebbe un danno veramente pesante per tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

