Spezia-Inter 2-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-1 per lo Spezia il match contro l’Inter valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non basta il momentaneo pareggio di Lukaku, dal dischetto, per riaccendere la gara. I padroni di casa prima con Maldini, poi con Nzola vincono la gara. Nel primo tempo da segnalare un calcio di rigore sbagliato da Lautaro Martinez.

Sulla prestazione: “C’è delusione. Una sconfitta così fa male, in campo abbiamo messo tutto e avremmo meritato la vittoria. Questa notte non si dormirà bene, ma ai ragazzi ho poco da dire. Unico aspetto da migliorare è legato al poco cinismo”.

Rigore di Lautaro: “Romelu e Martinez sono i nostri due rigoristi. Entrambi erano in campo per la prima volta insieme e hanno deciso lì per lì chi calciare. Non mi focalizzerei, però, su questo episodio”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Testa a martedì: “I ragazzi erano molto sconfortati, questa sconfitta fa male, ma nel calcio bisogna andare avanti. Abbiamo salutato nel post-gara i nostri tifosi, giustamente amareggiati, ai quali promettiamo cattiveria e convinzione ancor in più nel prossimo match europeo”

Problema trasferte: “Il percorso lontano da San Siro non ci soddisfa, lo scorso anno in tante gare fuori casa abbiamo fatto bene. La partita di stasera, però, fa testo fino a un certo punto, visto che l’atteggiamento era quello giusto per poter vincere la gara”.