Spezia: Estevez positivo al Covid – 19

La morsa del virus sulla nostra Serie A non si allenta e non fa eccezioni.

Sono giorni caldissimi in campionato ed il Covid -19 continua a tagliare le gambe a molte squadre.

Dopo il focolaio di casi che pare essersi sviluppato nella capolista Inter (la partita di sabato sera contro il Sassuolo è stata per questo rinviata) è il turno dello Spezia di mister Italiano, club che lotta per poter continuare a dire la sua nella massima serie.

Il Covid – 19 ha colpito il giovane centrocampista argentino Nahuel Estevez, positività emersa durante l’ultimo ciclo di tamponi preventivi effettuato a tutto lo staff spezino, in vista della prossima gara di Serie A.

Estevez in azione contro la Juventus – fonte: profilo Twitter Spezia Calcio

Il calciatore in prestito dall’Estudiantes è il quarto positivo tra i liguri, dopo il portiere Provedel (ancora indisponibile), un giocatore non reso noto ed un membro staff della squadra.

La lotta per non retrocedere è più viva che mai e lo Spezia, relativamente tranquillo fino ad un mese fa, si ritrova imbrigliato in fondo alla classifica senza giocatori determinanti a disposizione, proprio subito prima di match cruciali per poter alimentare la speranza salvezza.

Lo Spezia fa sapere, tramite un comunicato ufficiale, che il giocatore Estevez è attualmente asintomatico ed in isolamento, come previsto dal protocollo anti-contagio.

Sabato alle 18:00, allo Stadio “Picco” andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza per lo Spezia contro un ritrovato Cagliari, rivitalizzato dalla cura del nuovo allenatore Semplici, ancora affamato di punti pesanti.

Vincenzo Italiano, 43 anni, tecnico dello Spezia – fonte: profilo Twitter Spezia Calcio

Oltre ai positivi al virus, Italiano rischia di non avere a disposizione anche Nzola (contrattura muscolare per lui), attaccante franco-angolano, uno dei trascinatori dei liguri, alla loro prima esperienza nel campionato di Serie A.

Si fa dura per lo Spezia che, ora più che mai, dovrà davvero stringere i denti per poter rimanere attaccato al treno salvezza e non rimanere appiedato e risucchiato da pericolose sabbie mobili di bassa classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS