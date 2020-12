Sparta Praga-Milan 0-1 Voti, pagelle e analisi. Vittoria e primo posto nel girone

Il Milan con molte seconde linee non solo vince a Praga, ma grazie alla sconfitta del Lille per mano del Celtic ottiene addirittura il primo posto nei gironi. Gol di Hauge che inventa una magia e realizza l’unico gol dell’incontro.

Top 3 Milan:

Hauge 7,5 Letteralmente il migliore in campo per distacco. Qualità superiore, fa ammattire la difesa dello Sparta Praga e realizza il suo 4° gol. Deve continuare a crescere.

Kalulu 7 Gioca benissimo in un ruolo non suo non solo al debutto con il Milan, ma anche al debutto in una gara europea. Perfetto e puntuale nell’anticipo, non sbaglia nulla. Ottima la prima.

Tatarusanu 7 Inoperoso per quasi tutta la partita, ma al momento decisivo nell’unica conclusione dello Sparta Praga compie una bella parata e inchioda lo 0-1 per i rossoneri.

Sparta Praga-Milan 0-1, 6° Giornata di Europa League

Top Sparta Praga:

Vitik 6,5 Decisamente il migliore in campo dello Sparta Praga, preciso e puntuale negli interventi di copertura.

Krejci 6 Entra in campo e da almeno nuova vivacità alla sua squadra. Ci mette corsa, grinta, genrosità e volontà.

Flop 3 Sparta Praga:

Plechaty 4 Decisamente il peggiore in campo. Appare fin dall’inizio abbastanza nervoso e si fa espellere per un fallo inutile e pericoloso su Leao.

Wiesner 5 Appare molto in difficoltà, soprattutto nei duelli in velocità con gli esterni del Milan.

Sacek 5 Perde troppi palloni a centrocampo che consentono molte ripartenze veloci del Milan.

Il Milan sbanca anche Praga e vola ai Sedicesimi di Finale al primo posto del girone. Sparta Praga che comunque non solo ha onorato questa partita, ma ha onorato tutto il girone di Europa League.

