Sorteggio Quarti-Semifinali Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 15-3-2024

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League.

Sarà l’ultimo sorteggio di questa edizione, nonché l’ultima del format classico della coppa dalle grandi orecchie, visto che dall’anno prossimo si passerà al nuovo regolamento.

Solo le migliori otto squadre sono riuscite ad arrivare fino all’ultimo atto, prima della finale al Wembley Stadium di Londra, in programma il prossimo 1 giugno.

Oltre ai campioni in carica del Manchester City, si rivede l’Arsenal a grandi livelli, mentre il Bayern Monaco ha eliminato la Lazio, così come tornerà a disputare i quarti anche il Barcellona dopo aver avuto la meglio del Napoli.

Confermate i soliti Real Madrid e PSG, grande ritorno anche per il Borussia Dortmund, grande sorpresa in questa prima metà di stagione europea, mentre l’altra finalista della scorsa stagione, l’Inter, è stata eliminata dall’Atletico Madrid.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Il sorteggio è aperto, visto che non sono previste teste di serie. Inoltre, le squadre della stessa confederazione e della stessa nazionalità possono sfidarsi da questo turno in poi, così come possono essere sorteggiate squadre che appartenevano allo stesso gruppo nella fase a gironi.

Nello stesso sorteggio verranno decisi anche i possibili accoppiamenti per quanto riguarda le successive semifinali e verranno determinate le squadre di casa pro forma per la finale.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League:

Arsenal (INGHILTERRA)

Atletico Madrid (SPAGNA)

Barcellona (SPAGNA)

Bayern Monaco (GERMANIA)

Borussia Dortmund (GERMANIA)

Manchester City (INGHILTERRA)

PSG (FRANCIA)

Real Madrid (SPAGNA)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2023-2024

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League 2023-2024 Data : Venerdì 15 Marzo 2024

: Venerdì 15 Marzo 2024 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Canale 20, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Amazon Prime Video (app), Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 20 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei quarti di finale e semifinali di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page, e su Amazon Prime Video, utilizzando l’applicazione sui dispositivi mobili o su pc.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League

Andata quarti di finale: 9/10 aprile 2024

Ritorno quarti di finale: 16/17 aprile 2024

Semifinali di andata: 30 aprile/1 maggio 2024

Semifinali di ritorno: 7/8 maggio 2024

