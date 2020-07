Sorteggio Quarti e Semifinali Champions League Diretta TV-Streaming Live 10-7-2020

Le squadre italiane scopriranno i propri avversari nei quarti di Champions League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD e in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go. Per la prima volta nella storia, il sorteggio darà anche il quadro dei possibili accoppiamenti delle semifinali e della possibile finale nella Final Eight a Lisbona

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Final Eight di Champions League.

In attesa di scoprire il quadro definitivo, che avverrà solo dopo i recuperi dei restanti ottavi di finale ancora da disputare, cioè Bayern Monaco-Chelsea, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione, la UEFA già scoprirà le possibili sfide della possibile Final Eight.

Si ricordano i risultati delle sfide d’andata: i bianconeri hanno perso 1-0 in Francia, mentre i partenopei hanno pareggiato 1-1 in casa contro i catalani; il club inglese partirà dalla vittoria per 2-1, mentre i bavaresi, freschi vincitori del double nazionale, ripartiranno dalla roboante vittoria per 3-0 dell’andata.

Il regolamento sarà completamente sconvolto, visto che non ci saranno più partite di andata e ritorno, ma sfide secche a partire dai quarti di finale, quindi anche per la semifinale, e tutte le partite si disputeranno in Portogallo, più precisamente a Lisbona, in due stadi, l’Estadio da Luz e l’Estadio Josè Alvalade.

Le uniche squadre che hanno già conquistato la qualificazione ai quarti di finale sono Atalanta, eliminando il Valencia, l’Atletico Madrid, avendo la meglio dei campioni in carica del Liverpool, il PSG, al termine di una bellissima doppia sfida contro il Borussia Dortmund, e il Lipsia, che ha battuto il Tottenham.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinale Champions League:

Non ci sono teste di serie, possono affrontarsi squadre provenienti dallo stesso paese, nonché sarà possibile l’incrocio anche tra squadre che si sono affrontate già nella fase a gironi.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e nelle Semifinali Champions League:

Atalanta

Atletico Madrid

PSG

Lipsia

La vincente di Bayern Monaco-Chelsea

La vincente di Barcellona-Napoli

La vincente di Manchester City-Real Madrid

La vincente di Juventus-Lione

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Champions League sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport 1 HD Canale 201 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio Quarti di finale Champions League in diretta streaming live.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Champions League:

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS