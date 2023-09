Sorteggio Gruppi Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 31-8-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League con il sorteggio di Montecarlo e gli avversari di Napoli, Inter, Lazio e Milan, che sarà visibile in diretta tv su Canale 5 HD, Eurosport HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play, DAZN e Sky Go.

Alle ore 18.00 a Montecarlo andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League.

Inizierà così il percorso delle squadre italiane nella coppa dalle grandi orecchie, la cui finale, quest’anno, si giocherà il 1 giugno 2024 al Wembley Stadium di Londra.

L’obiettivo è provare ad eguagliare l’ottima stagione scorsa, dove l’Inter arrivò in finale dopo aver vinto il derby contro il Milan in semifinale, con i rossoneri che avevano eliminato il Napoli, campione d’Italia e in prima fascia per la prima volta nella propria storia, ai quarti di finale, e a queste si aggiunge la Lazio.

Nella prima fascia, quella dei campioni, ci saranno anche il Barcellona campione di Spagna, il Manchester City del triplete, il Bayern Monaco campione di Germania all’ultima giornata di campionato, il Benfica campione di Portogallo, il PSG campione di Francia, il Siviglia campione di Europa League e il Feyenoord campione d’Olanda.

Solo i nerazzurri, invece, occupano la seconda fascia, insieme a Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e il ritorno dell’Arsenal dopo alcuni anni.

Biancocelesti e rossoneri, infine, saranno in terza fascia insieme a Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa Belgrado, Sporting Braga, Copenaghen e PSV Eindhoven.

Infine, la quarta fascia annovera il ritorno di Lens e Newcastle, la sorpresa degli ultimi anni del campionato tedesco, l’Union Berlino, e le promosse dai preliminari Galatasaray, Real Sociedad, Celtic Glasgow, Young Boys e Antwerp.

Regolamento Sorteggio Gruppi Champions League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Champions League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per titoli vinti nella scorsa stagione.

Ci sono quattro urne e ogni girone, in totale otto, sarà formato da una squadra per ogni urna. In prima fascia ci saranno i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni ai primi posti nel ranking. Ma non possono essere sorteggiate nello stesso girone squadre della stessa federazione nazionale.

Durante la giornata dedicata al sorteggio ci saranno anche le premiazioni per la squadra dell’anno, il miglior giocatore e il miglior allenatore, oltre a tutti gli altri premi UEFA.

Al termine della fase a gironi e delle sei giornate, le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, partecipando poi al sorteggio di dicembre.

Mentre le otto terze classificate dovranno affrontare gli spareggi per la fase eliminatoria di Europa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi.

Confermata la squalifica per le squadre russe anche quest’anno a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Le squadre nel Sorteggio Gruppi Champions League:

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, PSV Eindhoven, Copenaghen

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa

Come vedere Sorteggio Gruppi Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Gruppi Champions League 2023-2024

: Sorteggio Gruppi Champions League 2023-2024 Data : Giovedì 31 Agosto 2021

: Giovedì 31 Agosto 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : Canale 5, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky), Eurosport (canale 210 su SKY e su DAZN)

: Canale 5, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky), Eurosport (canale 210 su SKY e su DAZN) Streaming: Mediaset Play (app), Sportmediaset.it (sito), Sky Go (app), Eurosport.it (sito), DAZN (app e sito), Amazon Prime Video (app) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei gironi di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200, Sky Sport Football HD Canale 203 e Eurosport 1 HD Canale 210 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei gironi di Champions League in diretta streaming live, così come gli abbonati DAZN potranno utilizzare il sito ufficiale oppure l’applicazione per dispositivi mobile.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Gruppi Champions League:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023