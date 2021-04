In questo articolo cerchiamo di fare luce sul significato dei soprannomi più curiosi dati ai calciatori di Serie A e calcio mondiale nella storia

Il calcio è uno sport nel quale la creatività è posta al centro delle sue azioni. L’estro dei calciatori, le loro giocate, sono il primo punto di attrazione per i tifosi da tutto il mondo.

Ogni qualvolta, in una partita, si sente la presenza di un campione come Ronaldo o Messi, il tifoso sa già che non mancherà il divertimento. Assistere alle loro giocate, alla fantasia che mettono, oltre alla loro dedizione, è uno stimolo per tutti coloro che amano questo sport.

Nel corso della storia, il calcio ha offerto campioni che hanno avuto dei soprannomi particolari. Questi potevano riguardare l’aspetto fisico, ma anche lo stile di gioco. Non solo, poteva riguardare anche qualcosa fatta fuori dal terreno di gioco o dei riconoscimenti. Insomma, tutti questi campioni hanno ricevuto degli appellativi, che vanno da semplici diminutivi per semplificare un cognome troppo difficile da pronunciare, a nomignoli che venivano attribuiti loro sin dalla più tenera età.

I soprannomi sono qualcosa che ha sempre affascinato il tifoso. Spesso questi sostantivi sono entrati nel gergo comune per identificare un calciatore. Anzi, hanno del tutto sostituito il vero nome.

Di seguito vi proponiamo una carrellata dei migliori appellativi creati nel corso della storia. Quelli più intriganti, più interessanti che hanno fatto parlare di sè e continuano ad attirare l’attenzione del mondo intero.

I soprannomi dei calciatori di Serie A

Cristiano Ronaldo Soprannome: CR7

Nel nostro campionato italiano ci sono diversi nomi, molto importanti. Il più famoso è senza dubbio quello di Cristiano Ronaldo, pagato a peso d’oro dalla Juventus e con un ingaggio da trenta milioni a stagione.

Il suo soprannome è conosciuto in tutto il mondo. Il suo è un marchio di fabbrica, con tre lettere e cifre: CR7, facile da ricordare, entra subito nella mente di un tifoso.

Miralem Pjanic Soprannome: Il Pianista

Parlando di ex della formazione bianconera, ecco che spunta un nome piuttosto celebre che ora non sta trovando molto spazio a Barcellona. Ovvero Miralem Pjanic considerato e conosciuto da tutti come il Pianista.

Gonzalo Higuain Soprannome: El Pipita

Sempre parlando del mondo che circonda la formazione bianconera ecco il nome di Gonzalo Higuain. Lui è definito Il Pipita, non per via di una somiglianza con la gemma preziosa, o per via di particolari abilità. Questo nomignolo, invece, deriva dal padre, il quale veniva chiamato El Pipa per motivi riguardanti la lunghezza del suo naso.

Paulo Dybala Soprannome: la Joya

Invece, per quanto riguarda le prestazioni in campo ecco che il termine Joya è quello che più si addice ad un abile giocoliere come Dybala. La sua abilità con il pallone, la sua maestria e capacità di illuminare il gioco hanno dato questa idea ad un giornalista argentino.

Soprannomi calciatori Inter: Brozovic alias Epic Brozo, Lautaro Marinez alias El Toro

Pensando ad altre squadre, come ad esempio l’Inter, troviamo Epic Brozo, in riferimento al centrocampista croato Brozovic, mentre El Toro riguarda l’attaccante Lautaro Martinez.

Andrea Belotti Soprannome: Il Gallo

Nel Torino troviamo il soprannome Gallo dato ad Andrea Belotti. Per quale motivo? Lui, da piccolo, rincorreva i galli nel pollaio.

Donnarumma Soprannome: Gigio

Donnarumma, invece, ha ricevuto l’appellativo Gigio per la sua giovane età. Il soprannome è stato inventato dai compagni di squadra più grandi di lui.

Tra i calciatori di Serie A non più in attività troviamo soprannomi celebri come Gennaro Gattuso definito Ringhio, Cafù con il Pendolino, Francesco Totti era semplicemente Er Pupone, Milito invece Il Principe.

Chi non ricorda poi i soprannomi Divin Codino riferito a Roberto Baggio, il Re Leone Batistuta, l’Imperatore Adriano, Pluto il difensore romanista Aldair e lo zio Beppe Bergomi!

I soprannomi storici del calcio italiano e mondiale

Tornando indietro nel tempo, passiamo al soprannome del primo Pallone d’Oro della storia, The Magician in riferimento a Stanley Matthews.

Tra i più forti di sempre, Il quinto Beatle per George Best, La Saeta per Alfredo Di Stéfano. Invece, per il grandissimo e totale Cruijff una delle penne più argute della nostra naziona Gianni Brera lo ha soprannominato Il Pelè bianco. Per quanto riguarda Puskás era chiamato Öcsi, il bambino, perché lui iniziò molto giovane la carriera nel Kispest.

Senza dimenticare il più grande di tutti i tempi, Maradona, soprannominato El Pibe de Oro.

A Pelè, il cui pseudonimo era stato creato ai tempi della scuola, poi tramutato in O Rei.

Qui di seguito una tabella con i principali appellativi:

Nome Cognome Soprannome Adriano L’Imperatore Massimo Agostini Condor Sergio Aguero El Kun Demetrio Albertini Il Metronomo Luis Alberto Mago Aldair Pluto Josè Altafini Mazola – Coniglio Alessandro Altobelli Spillo Massimo Ambrosini Arsenio Lupin Pietro Anastasi Pelè bianco Carlo Ancelotti Bimbo Jorge Andrade Er Moviola Tino Asprilla Aspirina Roberto Baggio Divin Codino Gareth Bale Forrest Gump Marco Ballotta Nonno Mario Balotelli Super Mario Julio Baptista la Bestia Gabriel Barbosa Gabigol Franco Baresi el Picinin Andrea Barzagli La Roccia Mario Basler Supermario Gabriel Omar Batistuta Batigol – Re Leone Franz Beckenbauer Kaiser David Beckham Spice Boy Andrea Belotti il Gallo Beppe Bergomi Lo Zio Federico Bernardeschi Brunelleschi Eugenio Bersellini il Sergente di Ferro George Best Il quinto Beatle Roberto Bettega Penna Bianca Bonaldi e Blisset gli Squali Zbigniew Boniek il Bello di Notte – Zibì Roberto Boninsegna Bonimba Giampiero Boniperti Marisa Leonardo Bonucci Bonnie Marco Borriello El Niño – Jack Sparrow Paul Breitner Der Afro (L’Afro) Marcelo Brozovic Epic Brozo Pasquale Bruno o Animalo Giacomo Bulgarelli L’Onorevole Giacomino Tarcisio Burgnich La Roccia Emilio Butragueño el Buitre (l’avvoltoio) Antonio Cabrini Bell’Antonio Martin Caceres El Pelado Marcus Cafù Pendolino Felipe Caicedo Pantera Oronzo Canà Iena del Tavoliere Eric Cantona The King, King Eric Fabio Capello Geometra – Wayne Szalinski Thomas Felipe Carlovich El Tringhe Antonio Cassano Fantantonio – el Gordito (il grassottello) Hector Castro El Divino Manco Lucas Castro El Pata Carlos Caszely Rey del metro cuadrado Franco Causio il Barone Edinson Cavani el Matador Toninho Cerezo Tira e Molla

John Charles il Gigante Buono Antonio Chimenti Zucchina Giorgio Chinaglia Long John Stan Collymore Stan the Man Alessandro Costacurta Billy Philippe Coutinho Little Magician Johan Cruijff Il Profeta del gol Julio Ricardo Cruz el Jardinero (il giardiniere) Juan Cuadrado Culebra (Serpente) Antonello Cuccureddu Cuccu Fabio Cudicini il Ragno Nero Hector Cuper el Hombre Vertical David Silva Merlin Egdar Davids Pitbull Ivan De La Pena Pequeño Buda (Piccolo Buddha) Daniele De Rossi Capitan Futuro Alex Del Piero Pinturicchio – Godot Marco Del Vecchio il Cammello Germán Denis el Tanque (il carrarmato) Lajos Detari il Magico Ungaro Angelo Di Livio Soldatino Alfredo Di Stefano la Saeta Rubia Dida la Pantera Nera – Baghera Roberto Donadoni the Normal One Gianluigi Donnarumma Gigio Douglas Costa Flash Damien Duff Duffman Paulo Dybala la Joya (il gioiello) Edmundo o Animal Stephan El Shaarawy il Faraone Emerson il Puma Arsenio Erico El Duende Rojo (Il saltatore rosso) Eusebio la Pantera Nera Alberigo Evani Chicco Giacinto Facchetti Cipe Paulo Roberto Falcao il Divino – l’Ottavo Re di Roma Attilio Ferraris Er Più Bernabé Ferreyra La Fiera (La Belva) Luis Figo Paso Doble Tore Andre Flo Flonaldo Enzo Francescoli el Principe Giuseppe Furino Furia Marcelo Gallardo El Muneco Maurizio Ganz El segna semper lù Ricardo Gareca El Tigre Garrincha Alegria do Povo (L’allegria del popolo) Paul Gascoigne Gazza Gennaro Gattuso Ringhio – Braveheart Claudio Gentile Gheddafi Steven Gerrard Captain Fantastic Gervinho Freccia nera Giuseppe Giannini il Principe Alberto Gilardino Gila – Aladino Sebastian Giovinco la Formica Atomica Alejandro Gómez el Papu (il piccoletto) John Goodall Johnny All Good Yoann Gourcuff le Petit Zizou (il piccolo Zizou) Francesco Graziani Ciccio Antoine Griezmann le Petit Diable (il piccolo diavolo) Ruud Gullit il Tulipano Nero

Gheorghe Hagi il Maradona dei Carpazi Marek Hamsik Marekiaro Mark Hateley Attila – Bomba H Eden Hazard Il Frutto Proibito de Freitas Heleno O Principe Maldito (Il Principe Maledetto) Javier Hernández Chicharito (pisellino) Hernanes il Profeta Helenio Herrera il Mago Gonzalo Higuaìn el Pipita René Higuita el Loco Marius Hiller Cuarenta y dos (Quarantadue) Dario Hübner Tatanka Mats Hummels Il Bagnino Zlatan Ibrahimovic Ibra – Ibracadabra Mauro Icardi El canito Josip Ilicic La Nonna Andés Iniesta Don Andrés – El Ilusionista Lorenzo Insigne Lorenzo il Magnifico Filippo Inzaghi SuperPippo – Velociraptor David James Calamity Marek Jankulovski Janku Lev Jasin il Ragno Nero Hasse Jeppson Il banco di Napoli Luis Jimenez el Mago Kakà Smoking Bianco Zeljko Kalac Spider – il Coccodrillo Kakhaber Kaladze Zanna Bianca Harry Kane Hurricane Jurgen Klinsmann Pantegana Ronald Koeman Rambo Toni Kross Il Cameriere Michael Laudrup Miki – il Violino Ezequiel Lavezzi el Pocho Matthew Le Tissier Le God Leonardo l’Artista Nils Erik Liedholm il Barone Francisco Lima Duracell Fernando Llorente el Rey León (il Re Leone) Giovanni Lodetti Basletta Attilio Lombardo Popeye Claudio Lopez el Piojo (il pidocchio) Benito Lorenzi Veleno Pasquale Luiso il Toro de Sora David Luiz Geezer Massimo Maccarone Big Mac Rabah Madjer il Tacco di Allah Roy Makaay das Phantom (il fantasma) – Il Pistolero Paolo Maldini il Capitano Pedro Manfredini Piedone Diego Armando Maradona el Pibe de Oro (il ragazzo d’oro) Claudio Marchisio Principino Lautaro Martínez el Toro (il toro) Daniele Massaro Provvidenza Marco Materazzi Matrix Stanley Matthews The Magician (Il Mago) Maxwell Conte Max Kylian Mbappé Donatello Giuseppe Meazza Il Balilla Luigi Meroni La Farfalla Granata Dries Mertens Ciro Mertens Lionel Messi la Pulga (la pulce) Sergej Milinkovic-Savic Sergente Diego Milito el Principe Vincenzo Montella l’Aeroplanino Maxi Moralez El Frasquito Francesco Morini Morgan José Mourinho the Special One Radja Nainggolan Ninja José Nasazzi El Gran Mariscal (Il Grande Maresciallo) Pavel Nedved Furia Ceca

Sebastiano Nela Hulk Neymar O Ney Harald Nielsen Dondolo Ariel Ortega el Burrito (l’asinello) Marco Osio il Sindaco Michael Owen Wonder Boy Martin Palermo El Loco Walter Pandiani el Rifle (il fucile) Christian Panucci el Grinta Javier Pastore el Flaco (il magro) Alexandre Pato il Papero Leonardo Pavoletti Pavoloso Stuart Pearce Psycho Pelè o Rei Diego Perotti La scimmietta Angelo Peruzzi Tyson – Cinghialone Gerard Piquè Piquenbauer Andrea Pirlo Il Maestro Miralem Pjanic Mire – il Pianista – Giotto Michel Platini le Roi Pierino Prati Pierino la Peste Igor Protti Lo Zar Roberto Pruzzo il Bomber Paolo Pulici Puliciclone Héctor Puricelli Testina d’Oro Ferenc Puskas Öcsi – The Galloping Major Carles Puyol Tarzan Ricardo Quaresma Harry Potter Helmut Rahn Der Boss (Il Capo) Cristiano Raimondi CR77 Sergio Ramos Cuqui Fabrizio Ravanelli Penna Bianca Alvaro Recoba el Chino (il cinese) Franck Ribéry Scarface Tomas Rincon Generale Tomás Rincón el General (il Generale) Gigi Riva Rombo di Tuono Gianni Rivera Golden Boy – L’abatino Arjen Robben L’uomo di Cristallo Romario O Baixinho Cristiano Ronaldo CR7 Ronaldo il Fenomeno – Ronie Wayne Rooney Wazza – The Boy Wonder (Il ragazzo meraviglia) Virginio Rosetta Viri James Ross The Little Demon (Il piccolo demone) Nick Ross The Demon Back (Il demone difensivo) Paolo Rossi Pablito Mohamed Salah Messi d’Egitto Marcelo Salas el Matador Walter Samuel the Wall (il muro) Alexis Sanchez el Niño Maravilla Federico Santander El Ropero Dejan Savicevic il Genio Salvatore Schillaci Totò Paul Scholes The Ginger Prince Bernd Schuster Der Blond Engel (L’angelo Biondo) Gaetano Scirea Gai Franco Scoglio il Professore Clarence Seedorf Pantera Serginho Concorde Diego Simeone el Cholo Giovanni Simeone el Cholito Matthias Sindelar Der Papierene – Cartavelina Omar Sivori Faccia Sporca – el Cabezòn Wesley Snijder L’Olandese volante Socrates O Doutor Ole Gunnar Solskajaer The baby-faced assassin (L’assassino con la faccia da bambino) Roberto Sosa el Pampa Luis Suárez el Pistolero Hakan Sukur Il Toro del Bosforo

Stefano Tacconi Capitan Fracassa Marco Tardelli Schizzo Mauro Tassotti Dialma Carlos Tévez el Apache Francesco Toldo Toldone Damiano Tommasi Anima Candida Fernando Torres el Niño (il bambino) Moreno Torricelli il Falegname Francesco Totti er Pupone Sandro Tovalieri il Cobra David Trezeguet Trezegol Jorge Valdivia El Mago Borja Valero Il Sindaco Federico Valverde el Pajarito (l’uccellino) Marco Van Basten il Cigno di Utrecht Obdulio Varela El Jefe – El Negro Jefe (Il capo – Il capo nero) Juan Sebastian Veron la Bruja (la strega) Pietro Vierchowod lo Zar Christian Vieri Bobo David Villa el Guaje (il bambino) Giuseppe Virgili Pecos Bill Rudi Völler il Tedesco Volante John White The Ghost (Il Fantasma) Alex Young The Golden Vision (La visione dorata) Marcelo Zalayeta el Panteron Ivan Zamorano Bam Bam Javier Zanetti Pupi – el Tractor (il trattore) Duvan Zapata El Ternero Jonathan Zebina la Gazzella Walter Zenga l’Uomo Ragno Zico Il Pelé bianco Zinédine Zidane Zizou Dino Zoff Superdino Gianfranco Zola Magic Box

