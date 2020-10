Solskjaer e Simone Inzaghi a rischio esonero: futuro di Allegri a Manchester United o Lazio?

Ci sono due panchine che scricchiolano in Europa. Due panchine importanti, una più dell’altra, perché la prima è di un club tra i più vincenti nel mondo, la seconda di una società che non ha vinto quanto avrebbe potuto. Il Manchester United di Solskjaer e la Lazio di Simone Inzaghi stanno attraverso un momento critico.Per tutti e due è spuntato il nome di Max Allegri.

Il primo ha avuto un andamento altalenante nelle prime quattro giornate disputate in Premier League. Due sconfitte e due vittorie, 6 punti e la vetta già piuttosto lontana.

L’inizio della stagione non è stato dei migliori, con una sconfitta in casa contro il Crystal Palace. Un 1-3, arrivato per via delle reti di Twonsend e della doppietta di Zaha. Van de beek ha provato a riaprire i giochi, ma inutilmente.

Nel secondo turno c’è stato un parziale riscatto, dato dalla vittoria in trasferta contro il Brighton. Un 2-3 arrivato in pieno recupero grazie ad una rete du calcio di rigore di Bruno Fernandes. Ma poi c’è stata una nuova sconfitta e questa ha fatto molto rumore. Un 1-6 in casa contro il Tottenham che ha fatto storcere il naso ai tifosi dei Red Devils. Questo nonostante la vittoria di sabato in casa del Newcastle per 1-4.

Un andamento molto stentoreo, ricco di sali e scendi, scostante. Per questo il tecnico norvegese è stato messo sul banco degli imputati. No se la passa meglio Simone Inzaghi, reduce da due sconfitte, una sola vittoria, nelle prime quattro giornate di campionato. L’ultima sfida è quella che fa più rumore, in casa di una Sampdoria in netta ripresa, ma non da costituire pericolo per i laziali. Un 3-0 giusto e senza recriminazioni che fa suonare un campanello d’allarme.

Ebbene stando alle ultime notizie, Allegri sarebbe nelle attenzioni dei due club. Entrambi vogliono risalire la china, lasciarsi alle spalle momenti terribili. Ora bisognerà vedere se il mister toscano accetta una panchina di Serie A, oppure voglia provare un’esperienza all’estero. Lui aveva più volte ribadito che una panchina all’estero era di suo gradimento. Il Manchester United è un grande club, quindi è probabile sia di sua preferenza rispetto alla capitale.

