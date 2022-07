Solbakken Napoli: il norvegese potrebbe approdare al Napoli, dopo la scadenza del contratto con il Bodø/Glimt. Gli azzurri si aspettano di riuscire a prenderlo a parametro zero. Tutti i dettagli.

Anche il mercato del Napoli comincia ad accendersi. Sembrerebbe essere ad un passo l’arrivo di Kim Min-Jae dal Fenerbahçe. A confermarlo sarebbe stato anche l’agente del calciatore che, salvo impresti, si dice molto fiducioso per la fumata bianca definitiva. Il sudcoreano prenderà il posto di Kalidou Koulibaly.

Per l’attacco, invece, continuano ad abbondare i nomi. L’ultimo tra tutti è quello di Giovanni Simeone del Verona. Il figlio del Cholo potrebbe essere la giusta riserva di Victor Osimhen. Sul nigeriano, però, c’è sempre attento il Bayern Monaco che è pronto ad un blitz agli azzurri. Per Aurelio De Laurentiis, Osimhen è incedibile e andrebbe via solo ad un’offerta folle.

Sempre per lo stesso reparto sembra esserci un altro nome a stuzzicare la fantasia dei campani ed è quello di Ola Solbakken, giocatore del Bodø/Glimt, che il calcio italiano ha imparato a conoscere molto bene.

Solbakken Napoli, il norvegese arriverebbe a gennaio

Il nome di Solbakken è noto ai supporters italiani perché è stata una vera spina nel fianco del percorso della Roma in Conference League. Sua la doppietta nel roboante 6-1 del Bodø/Glimt ai danni dei giallorossi. Ebbene, l’avventura di Solbakken con il club norvegese sembrerebbe essere ormai ai titoli di coda ed il Napoli vuole inserirsi.

Il ventitreenne andrà in scadenza con il club il prossimo dicembre. Gli azzurri ci pensano e vorrebbero prendere il calciatore a parametro zero. Tuttavia, ci potrebbe essere una possibilità che Solbakken arrivi già ad adesso. Il club partenopeo potrebbe, infatti, pensare ad un indennizzo minimo, per lo più simbolico, da garantire agli scandinavi.

Non sembra esserci tantissima fretta. Solbakken piace al Napoli ma molti altri nomi hanno la precedenza. Tra questi c’è Gerard Deulofeu dell’Udinese che aspetta notizie. L’arrivo dello spagnolo sembra abbastanza complesso anche perché l’attaccante, nel 4-3-3 di Luciano Spaletti, non avrebbe grandissimo spazio. I due club sono ancora in contatto per verificare la fattibilità della trattativa.