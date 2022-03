SKY: sanzione da 1 milione per informazioni ingannevoli

Multa da un milione di euro per il colosso televisivo. Il pacchetto calcio è ingannevole.

Nuovi guai in vista per Sky dopo che l’Antitrust ha deciso di sanzionare la società a causa del proprio pacchetto calcio che è stato valutato ingannevole per la falsa informazione fatta dalla società.

L’accusa deriva dal fatto che Sky avrebbe lasciato intendere, attraverso le proprie reti di comunicazione, ai clienti che la fruizione dei contenuti sarebbe rimasta invariata anche a seguito della mancata conquista dei diritti per la visione di tutta la Serie A.

Le autorità hanno dunque condannato Sky Italia per violazione dell’articolo 21 del Codice del Consumo a causa, proprio, dell’incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti del nostro campionato.

L’inganno di aver fatto credere che nulla sarebbe cambiato (con o senza diritti) è costata una condanna con sanzione da 1 milione di euro.

Immediata la replica di Sky che ha emanato una nota ufficiale nel quale ha affermato di aver preso atto della decisione, ma che questa è ritenuta infondata.

La società ha dunque fatto sapere di volersi appellare alle “sedi competenti” ricordando che lo scorso giugno gli abbonati sono stati abbonati dei contenuti e dei prezzi del pacchetto calcio.

