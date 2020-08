Siviglia-Roma Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 6-8-2020

La Roma sfida il Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: out Vlacik per Lopetegui, mentre Fonseca schiererà Zaniolo in caso di assenza di Pellegrini. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ tutto pronto alla MSV Arena di Duisburg, in Germania, dove alle ore 18:55 andrà in scena la sfida tra Siviglia e Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, prima gara secca del nuovo format delle Final Eight della ex Coppa Uefa.

E’ sicuramente l’incrocio più bello, più equilibrato e più spettacolare in assoluto uscito dall’urna di Nyon, visto che entrambe le squadre sono tra le grandissime favorite per la vittoria finale.

Gli andalusi hanno chiuso il proprio campionato al quarto posto in classifica e un ottimo rendimento nel post lockdown, diversamente dai giallorossi, che hanno concluso al quinto posto in classifica, quindi qualificati direttamente alla prossime edizione di questa competizione, ma con la volontà di coltivare il grande sogno di vincere la coppa e vincere la promozione alla coppa dalle grandi orecchie, magari partendo dalle ultime quattro vittorie consecutive.

Ultime sulle formazioni di Siviglia-Roma:

Dubbio Vlacik per Julen Lopetegui, che punterà su Bono in attacco. Questa dovrebbe essere l’unica novità nel 4-2-3-1 con capitan Jesus Navas e Reguilon come terzini, mentre Kounde farà coppia con Diego Carlos al centro della difesa. In mediana Jordan si giocherà il posto con Torres, visto che Gudelj dovrebbe essere fuori dai giochi per la positività al Coronavirus, al secolo Covid-19, con Banega e Vazquez a completare il reparto. In attacco solo panchina per Suso, visto che Ocampos e De Jong saranno supportati dal solito El Haddadi.

Non ci saranno sicuramente Veretout e i rientranti dai prestiti Antonucci, Karsdorp, Florenzi, Olsen e Smalling, per il quale non è stato trovato l’accordo con il Manchester United, direttamente concorrente per la vittoria del titolo. In dubbio anche Pellegrini per Paulo Fonseca, che sarà sostituito da Zaniolo al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, con buona pace di Perotti, destinato alla panchina nonostante la doppietta nell’ultimo turno di campionato. In difesa sarà Ibanez a completare il reparto con Mancini e Kolarov a protezione di Pau Lopez, mentre il quartetto di centrocampo sarà costituito da Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce e il duo formato da Cristante e Diawara in mediana.

Probabili formazioni Siviglia-Roma:

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Jordan, Vazquez; Ocampos, de Jong, El Haddadi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kolarov; Spinazzola, Cristante, Diawara, Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Come vedere Siviglia-Roma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Siviglia-Roma, Ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Siviglia Roma in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Siviglia-Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Siviglia Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Siviglia-Roma:

E’ una primissima in assoluto per Siviglia e Roma, che non hanno mai incrociato il proprio cammino in nessuna competizione Uefa, quindi non si sono mai affrontate sia in Champions League che in Europa League.

Gli spagnoli hanno superato con grande difficoltà il Cluj ai sedicesimi di finale con un pareggio per 1-1 in Romania e un altro in casa per 0-0, mentre i giallorossi hanno vinto all’andata contro il Gent per 1-0, riuscendo a difendere il vantaggio con il pareggio per 1-1 al ritorno.

