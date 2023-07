Si ritira David Silva

David Silva si ritira dal calcio giocato. Attraverso i propri profili social, il 37enne fuoriclasse spagnolo annuncia il proprio ritiro.

Con un video emozionante, David Silva ha annunciato il ritiro dopo il grave infortunio subito nei primi giorni di preparazione con la maglia del Real Sociedad. Una decisione presa dopo che gli esami avevano confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Oggi per me è un giorno triste: è il momento di lasciare ciò a cui ho dedicato tutta la mia vita e di salutare i miei compagni, che per me sono come una famiglia. Mi mancherete tantissimo. Tifosi di Valencia, Eibar, Celta, City e Real Sociedad : grazie, perché mi avete fatto sentire a casa”.

David Silva: un vincente con giocate da mago

David Silva è stato un interprete fantastico del gioco più bello al mondo. Se tutta la sua vita è stata dedicata al calcio, noi appassionati abbiamo potuto ammirare le sue giocate da vero mago. Un talento abbinato ad una intelligenza superiore alla media, con goal e assist geniali. Un vincente, che gli è mancata solo la vittoria della Champions League.

Con la maglia del Manchester City, David Silva ha giocato per 10 stagioni, contribuendo a 4 Premier League, 7 Coppe d’Inghilterra e 3 Community Shield, segnando 77 reti in 436 partite, ma soprattutto fornendo assist favolosi. Per Guardiola è stato il vero faro, l’uomo dell’ultimo passaggio. Una vita con i Citizens conclusasi senza vincere la coppa dalle grandi orecchie, una vera beffa.

David Silva con la nazionale spagnola ha fatto parte della generazione di invincibili che dal 2008 al 2012 ha vinto due Europei e un Mondiale, integrandosi perfettamente con i vari Xavi, Iniesta. Con le furie rosse in 125 partite ha realizzato 25 reti.

Dopo 20 anni di carriera, collezionando 779 presenze e realizzando 125 reti con le maglie di Valencia, Eibar, Celta Vigo, Manchester City e Real Sociedad, l’ultima sua avventura, si chiude un cerchio per la vita di David Silva. Un cerchio magico, come un solo artista può dipingere.