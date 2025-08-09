Serie D 2025/26, calendario ufficiale di tutti i gironi scaricabile

Serie D Calendario 2025-26

L’attesa per il via alla nuova stagione di Serie D è quasi finita: sono stati infatti resi noti i calendari completi dei nove gironi per l’annata 2025/2026. Il campionato prenderà il via domenica 7 settembre alle ore 15 e si concluderà domenica 3 maggio, per un totale di 34 giornate di regular season.

Sono previste due soste stagionali: la tradizionale pausa invernale, che segnerà il passaggio dal girone di andata a quello di ritorno, e lo stop dal 9 al 21 marzo in occasione della Viareggio Cup, che vedrà protagonista la Rappresentativa di Serie D. Due anche i turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre (quarta giornata) e mercoledì 2 aprile (trentesima giornata), anticipata per le festività pasquali. Gli orari di inizio partita cambieranno in base al periodo: 15:00 nelle prime sette e ultime sei giornate, 14:30 in tutte le altre.

Di seguito, la prima giornata di ciascun girone:

Girone A

Chisola – Cairese

Club Milano – Derthona

Gozzano – Asti

Imperia – Varese

Lavagnese – Biellese

Ligorna – Celle Varazze

Sestri Levante – Saluzzo

Vado – Sanremese

Valenzana Mado – Novaromentin

Girone B

Breno – Castellanzese

Caldiero Terme – Pavia

ChievoVerona – Scanzorosciate

Folgore Caratese – Varesina

Milan Futuro – Leon

Nuova Sondrio – Brusaporto

Oltrepo – Vogherese

Real Calepina – Villa Vall

Virtus CiseranoBergamo – Casatese Merate

Girone C

Adriese – Luparense

Bassano – Legnago Salus

Calvi Noale – Brian Lignano

Campodarsego – Union Clodiense Chioggia

Conegliano – Cjarlins Muzane

Este – Obermais

Mestre – San Luigi

Portogruaro – Treviso

Vigasio – Unione La Rocca Altavilla

Girone D

Correggese – Cittadella Vis Modena

Lentigione – Crema

Palazzolo – Rovato Vertovese

Piacenza – Desenzano

Pistoiese – Imolese

Progresso – Pro Sesto

San Giuliano City – Sasso Marconi

Sant’Angelo – Trevigliese

Tuttocuoio – Tropical Coriano

Girone E

Foligno – Aquila Montevarchi

Follonica Gavorrano – Cannara

Ghiviborgo – Camaiore

Prato – Orvietana

San Donato Tavarnelle – Sporting Trestina

Seravezza – Grosseto

Siena – Tau Altopascio

Terranuova Traiana – Poggibonsi

Vivi Altotevere Sansepolcro – Scandicci

Girone F

Ancona – Ostia Mare

Atletico Ascoli – L’Aquila

Castelfidardo – Inter Sm Sammaurese

Chieti – Forsempronese

Giulianova – Sora

Maceratese – Vigor Senigallia

Recanatese – Notaresco

San Marino – Termoli

Unipomezia – Teramo

Girone G

Albalonga – Olbia

Cos Sarrabus – Sassari Lattedolce

Cassino – Ischia

Montespaccato – Scafatese

Nocerina – Trastevere

Palmese – Anzio

Budoni – Monastir

Real Monterotondo – Flaminia Civitacastellana

Valmontone – Atletico Lodigiani

Girone H

Città di Fasano – Afragolese

Fidelis Andria – Ferrandina

Flegrea Puteolana – Gravina

Francavilla – Manfredonia

Heraclea – Puteoli Real Normanna

Nardò – Paganese

Sarnese – Pompei

Taurus Acerrana – Martina

Virtus Francavilla – Barletta

Girone I

Castrumfavara – Reggina

Gelbison – Sambiase

Messina – Athletic Palermo

Nissa – Milazzo

Nuova Igea Virtus – Sancataldese

Ragusa – Enna

Savoia – Città di Gela

Vibonese – Paternò

Vigor Lamezia – Città di Acireale

Con questo calendario, le squadre hanno già un quadro chiaro delle sfide che le attendono in un campionato lungo e competitivo, dove ogni punto sarà fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

📄 Clicca qui per scaricare il Comunicato Ufficiale con i Calendari completi della Serie D in PDF 👉 Scarica ora

📅 CLICCA QUI PER SCARICARE TUTTI I CALENDARI 👉