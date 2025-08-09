News Calcio

Serie D 2025/26, calendario ufficiale di tutti i gironi scaricabile

Serie D Calendario 2025-26

L’attesa per il via alla nuova stagione di Serie D è quasi finita: sono stati infatti resi noti i calendari completi dei nove gironi per l’annata 2025/2026. Il campionato prenderà il via domenica 7 settembre alle ore 15 e si concluderà domenica 3 maggio, per un totale di 34 giornate di regular season.

Sono previste due soste stagionali: la tradizionale pausa invernale, che segnerà il passaggio dal girone di andata a quello di ritorno, e lo stop dal 9 al 21 marzo in occasione della Viareggio Cup, che vedrà protagonista la Rappresentativa di Serie D. Due anche i turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre (quarta giornata) e mercoledì 2 aprile (trentesima giornata), anticipata per le festività pasquali. Gli orari di inizio partita cambieranno in base al periodo: 15:00 nelle prime sette e ultime sei giornate, 14:30 in tutte le altre.

Di seguito, la prima giornata di ciascun girone:

Girone A

  • Chisola – Cairese
  • Club Milano – Derthona
  • Gozzano – Asti
  • Imperia – Varese
  • Lavagnese – Biellese
  • Ligorna – Celle Varazze
  • Sestri Levante – Saluzzo
  • Vado – Sanremese
  • Valenzana Mado – Novaromentin

Girone B

  • Breno – Castellanzese
  • Caldiero Terme – Pavia
  • ChievoVerona – Scanzorosciate
  • Folgore Caratese – Varesina
  • Milan Futuro – Leon
  • Nuova Sondrio – Brusaporto
  • Oltrepo – Vogherese
  • Real Calepina – Villa Vall
  • Virtus CiseranoBergamo – Casatese Merate

Girone C

  • Adriese – Luparense
  • Bassano – Legnago Salus
  • Calvi Noale – Brian Lignano
  • Campodarsego – Union Clodiense Chioggia
  • Conegliano – Cjarlins Muzane
  • Este – Obermais
  • Mestre – San Luigi
  • Portogruaro – Treviso
  • Vigasio – Unione La Rocca Altavilla

Girone D

  • Correggese – Cittadella Vis Modena
  • Lentigione – Crema
  • Palazzolo – Rovato Vertovese
  • Piacenza – Desenzano
  • Pistoiese – Imolese
  • Progresso – Pro Sesto
  • San Giuliano City – Sasso Marconi
  • Sant’Angelo – Trevigliese
  • Tuttocuoio – Tropical Coriano

Girone E

  • Foligno – Aquila Montevarchi
  • Follonica Gavorrano – Cannara
  • Ghiviborgo – Camaiore
  • Prato – Orvietana
  • San Donato Tavarnelle – Sporting Trestina
  • Seravezza – Grosseto
  • Siena – Tau Altopascio
  • Terranuova Traiana – Poggibonsi
  • Vivi Altotevere Sansepolcro – Scandicci

Girone F

  • Ancona – Ostia Mare
  • Atletico Ascoli – L’Aquila
  • Castelfidardo – Inter Sm Sammaurese
  • Chieti – Forsempronese
  • Giulianova – Sora
  • Maceratese – Vigor Senigallia
  • Recanatese – Notaresco
  • San Marino – Termoli
  • Unipomezia – Teramo

Girone G

  • Albalonga – Olbia
  • Cos Sarrabus – Sassari Lattedolce
  • Cassino – Ischia
  • Montespaccato – Scafatese
  • Nocerina – Trastevere
  • Palmese – Anzio
  • Budoni – Monastir
  • Real Monterotondo – Flaminia Civitacastellana
  • Valmontone – Atletico Lodigiani

Girone H

  • Città di Fasano – Afragolese
  • Fidelis Andria – Ferrandina
  • Flegrea Puteolana – Gravina
  • Francavilla – Manfredonia
  • Heraclea – Puteoli Real Normanna
  • Nardò – Paganese
  • Sarnese – Pompei
  • Taurus Acerrana – Martina
  • Virtus Francavilla – Barletta

Girone I

  • Castrumfavara – Reggina
  • Gelbison – Sambiase
  • Messina – Athletic Palermo
  • Nissa – Milazzo
  • Nuova Igea Virtus – Sancataldese
  • Ragusa – Enna
  • Savoia – Città di Gela
  • Vibonese – Paternò
  • Vigor Lamezia – Città di Acireale

Con questo calendario, le squadre hanno già un quadro chiaro delle sfide che le attendono in un campionato lungo e competitivo, dove ogni punto sarà fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

