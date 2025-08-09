Serie D 2025/26, calendario ufficiale di tutti i gironi scaricabile

L’attesa per il via alla nuova stagione di Serie D è quasi finita: sono stati infatti resi noti i calendari completi dei nove gironi per l’annata 2025/2026. Il campionato prenderà il via domenica 7 settembre alle ore 15 e si concluderà domenica 3 maggio, per un totale di 34 giornate di regular season.
Sono previste due soste stagionali: la tradizionale pausa invernale, che segnerà il passaggio dal girone di andata a quello di ritorno, e lo stop dal 9 al 21 marzo in occasione della Viareggio Cup, che vedrà protagonista la Rappresentativa di Serie D. Due anche i turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre (quarta giornata) e mercoledì 2 aprile (trentesima giornata), anticipata per le festività pasquali. Gli orari di inizio partita cambieranno in base al periodo: 15:00 nelle prime sette e ultime sei giornate, 14:30 in tutte le altre.
Di seguito, la prima giornata di ciascun girone:
Girone A
- Chisola – Cairese
- Club Milano – Derthona
- Gozzano – Asti
- Imperia – Varese
- Lavagnese – Biellese
- Ligorna – Celle Varazze
- Sestri Levante – Saluzzo
- Vado – Sanremese
- Valenzana Mado – Novaromentin
Girone B
- Breno – Castellanzese
- Caldiero Terme – Pavia
- ChievoVerona – Scanzorosciate
- Folgore Caratese – Varesina
- Milan Futuro – Leon
- Nuova Sondrio – Brusaporto
- Oltrepo – Vogherese
- Real Calepina – Villa Vall
- Virtus CiseranoBergamo – Casatese Merate
Girone C
- Adriese – Luparense
- Bassano – Legnago Salus
- Calvi Noale – Brian Lignano
- Campodarsego – Union Clodiense Chioggia
- Conegliano – Cjarlins Muzane
- Este – Obermais
- Mestre – San Luigi
- Portogruaro – Treviso
- Vigasio – Unione La Rocca Altavilla
Girone D
- Correggese – Cittadella Vis Modena
- Lentigione – Crema
- Palazzolo – Rovato Vertovese
- Piacenza – Desenzano
- Pistoiese – Imolese
- Progresso – Pro Sesto
- San Giuliano City – Sasso Marconi
- Sant’Angelo – Trevigliese
- Tuttocuoio – Tropical Coriano
Girone E
- Foligno – Aquila Montevarchi
- Follonica Gavorrano – Cannara
- Ghiviborgo – Camaiore
- Prato – Orvietana
- San Donato Tavarnelle – Sporting Trestina
- Seravezza – Grosseto
- Siena – Tau Altopascio
- Terranuova Traiana – Poggibonsi
- Vivi Altotevere Sansepolcro – Scandicci
Girone F
- Ancona – Ostia Mare
- Atletico Ascoli – L’Aquila
- Castelfidardo – Inter Sm Sammaurese
- Chieti – Forsempronese
- Giulianova – Sora
- Maceratese – Vigor Senigallia
- Recanatese – Notaresco
- San Marino – Termoli
- Unipomezia – Teramo
Girone G
- Albalonga – Olbia
- Cos Sarrabus – Sassari Lattedolce
- Cassino – Ischia
- Montespaccato – Scafatese
- Nocerina – Trastevere
- Palmese – Anzio
- Budoni – Monastir
- Real Monterotondo – Flaminia Civitacastellana
- Valmontone – Atletico Lodigiani
Girone H
- Città di Fasano – Afragolese
- Fidelis Andria – Ferrandina
- Flegrea Puteolana – Gravina
- Francavilla – Manfredonia
- Heraclea – Puteoli Real Normanna
- Nardò – Paganese
- Sarnese – Pompei
- Taurus Acerrana – Martina
- Virtus Francavilla – Barletta
Girone I
- Castrumfavara – Reggina
- Gelbison – Sambiase
- Messina – Athletic Palermo
- Nissa – Milazzo
- Nuova Igea Virtus – Sancataldese
- Ragusa – Enna
- Savoia – Città di Gela
- Vibonese – Paternò
- Vigor Lamezia – Città di Acireale
Con questo calendario, le squadre hanno già un quadro chiaro delle sfide che le attendono in un campionato lungo e competitivo, dove ogni punto sarà fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.
📄 Clicca qui per scaricare il Comunicato Ufficiale con i Calendari completi della Serie D in PDF 👉 Scarica ora