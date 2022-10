Serie B, risultati 9° giornata 09-10-2022: prima vittoria per il Como, Perugia ultimo. Benevento fermato di nuovo

Como-Perugia 1-0: termina con una sola rete una sfida che i lombardi avrebbero meritato di vincere con uno scarto più sostanzioso. La sfida si sblocca a dieci minuti dal termine del primo tempo con Arrigoni, che mette in rete un cross di Blanco, e poco dopo Gori deve compiere due miracoli su altrettanti tiri al volo di Vignali. La cura Baldini non funziona ancora e il Perugia non conclude mai nello specchio nonostante il risultato e la classifica sempre più preoccupante, mentre il Como si difende con ordine e va anche al raddoppio con Cutrone, il cui gol viene tuttavia cancellato dal VAR per offside dello stesso attaccante di scuola Milan. A nulla serve la reazione tardiva del Perugia: il Como vince la prima partita stagionale, sale a 6 punti e lascia l’ultimo posto proprio agli umbri, fermi a 4.

Sudtirol-Benevento 1-1: seconda partita di Fabio Cannavaro sulla panchina giallorossa e secondo pareggio, stavolta in trasferta e dopo un’altra prova non molto brillante che, però, si mette bene quando a fine prime tempo Pastina insacca raccogliendo una punizione precisa di Ciano. Nella ripresa accade poco, sopattutto il Benevento non sembra intenzionato a cercare il raddoppio così come il Sudtirol non riesce a trovare idee per pareggiare. Ad ogni modo, un altro difensore, Zaro, mette a segno la rete dell’1-1 a sei minuti dal termine sfruttando un traversone di Casiraghi. Gli osspiti si tuffano in avanti con rabbia, ma senzaa lucidità e ogni tiro tentato viene rimpallato. Termina, quindi, con un pareggio più che giusto grazie al quale i padroni di casa mantengono la propria striscia positiva assestandosi al 10° posto con 11 punti, mentre gli ospiti rimangono 12° a 9.