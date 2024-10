Serie B, risultati 8° giornata 05/06-10-2024: il Sassuolo fa a pezzi il Cittadella, Pisa sempre in vetta con Brescia e Spezia in scia. Frosinone ancora K.O.

Sampdoria-Juve Stabia 1-2: una doppietta di Adorante nel giro di tre minuti a inizio ripresa ribalta il risultato, sbloccato dai liguri grazie a Coda, e lancia i campani, ora a 14 punti, al 4° posto. La Sampdoria, invece, resta 15° con 8 punti insieme a Modena e Salernitana.

Frosinone-Carrarese 0-1: i laziali cadono ancora e ora mister Vivarini rischia seriamente l’esonero per la pessima partenza dei suoi. Per espugnare il “Benito Stirpe” basta una rete di Cicconi a metà ripresa, subito dopo un penalty per i padroni di casa sbagliato da Partipilo. E’ un momento no per il Frosinone, ora penultimo con 6 punti e scavalcato proprio dalla Carrarese, al primo successo esterno in stagione e, in generale, nella serie cadetta e adesso a quota 7 punti.

Pisa-Cesena 3-1: i toscani vincono nettamente grazie ai centri di Lind e Canestrelli e all’autorete di Donnarumma, mentre vale solo per le statistiche il gol romagnolo di Prestia. Il Pisa è sempre primo con 19 punti e il Cesena resta 7° con 11.

Sassuolo-Cittadella 6-1: a fine primo tempo il risultato è di 1-1 grazie ai centri di Mulattieri e Vita, ma nella ripresa gli uomini di Grosso si scatenano e ne fanno altri cinque con Thorstvedt, autore di due gol di cui uno su rigore, Volpato, Pierini e Laurienté (anche lui dal dischetto). Il Sassuolo è 3° con 15 punti, mentre il Cittadella è terzultimo con 7.

Spezia-Reggiana 1-0: Francesco Pio Esposito decide anche la sfida odierna e mantiene i liguri in seconda posizione con 16 punti, mentre gli emiliani restano a metà classifica con 9.

Catanzaro-Modena 2-2: Abiuso e Idrissi ribaltano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, firmato da Situm, ma nei minuti finali La Mantia firma il definitivo 2-2. Sempre impelagate dei bassifondi, il Catanzaro sale a 8 punti e il Modena a 9.

Cosenza-Sudtirol 0-2: Rover apre subito le marcature e Zedadka le chiude a un quarto d’ora dal 90°. Gli altoatesini vanno a 12 punti e restano in zona playoff, mentre i calabresi restano ultimi con 5 punti.

Cremonese-Bari 1-1: Lasagna porta avanti i pugliesi e Sernicola pareggia a dieci minuti dal termine. La Cremonese va a 11 punti e il Bari a 10 con i primi in piena zona playoff e i secondi a ridosso.

Mantova-Brescia 1-1: il derby finisce in parità grazie ai gol di Borrelli e Debenedetti. Il Brescia va a 13 e il Mantova a 11 punti con una situazione analoga a Cremonese e Bari.

Palermo-Salernitana 0-1: Tello sigla la rete decisiva, che consente ai campani di raggiungere proprio i siciliani a quota 11 punti e, di conseguenza, avvicinarsi alla zona playoff distante un solo punto.

