Serie B, risultati 6° giornata 26-09-2021: seconda vittoria di fila per la Ternana, Vicenza ancora senza punti

Ternana-Spal 1-0: gli umbri vincono la seconda partita consecutiva, ancora contro una squadra emiliana, e agganciano proprio gli estensi al 14° posto a quota 7 punti. La sfida è piacevole e con tanti spunti, la Spal passa in vantaggio al 23° con Colombo, reo però di aver controllato il pallone con una mano e dunque privato della quarta rete in campionato, e al 26° arriva il bolide di Martella, assistito da Partipilo, che batte Thiam e sblocca la partita. Nonostante la pressione e le occasioni per gli spallini, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Vicenza-Cremonese 0-1: nemmeno questo turno sorride ai berici, freschi di cambio di allenatore con Brocchi al posto di Di Carlo, sconfitti anche dai lombardi in un match in cui avrebbero meritato di strappare almeno un punto. Il Vicenza resta al palo, ancora fermo all’ultimo posto e senza punti dopo sei partite, mentre la Cremonese aggancia l’Ascoli al 3° posto. La partita, dicevamo, è equilibrata e i padroni di casa cercano di limitare un avversario mentalmente messo meglio, ma la prima vera occasione che hanno arriva solo al 39° ed è un palo esterno di Pasini. I grigiorossi, insidiosi solo con un tiro alto di poco di Gaetano, ottengono però un penalty al 43° per un tocco di braccio di Calderoni, ammonito per la seconda volta ed espulso. Il tiro dal dischetto è affidato a Ciofani, che non sbaglia. Nella ripresa anche Ranocchia sbatte sul palo e la Cremonese fallisce a sua volta il bis in un paio di circostanze.

