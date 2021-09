Serie B, risultati 6° giornata 25-09-2021: il Brescia rimonta ed è secondo, il Lecce aggancia il Benevento al quarto posto. Pordenone ancora K.O.

Ascoli-Brescia 2-3: come contro il Frosinone, i lombardi inseguono a lungo e poi vincono, ma stavolta devono recuperare ben due gol, firmati nel primo tempo da Dionisi e Felicioli, riuscendovi nella ripresa grazie ai difensori Cistana, Chancellor e Pajac, quest’ultimo dal dischetto. I lombardi salgono così al secondo posto con 14 punti sorpassando proprio l’Ascoli, terzo a 12.

Cittadella-Lecce 1-2: vittoria preziosissima dei salentini al “Tombolato” contro una squadra che è ripartita da zero e che deve ancora ritrovarsi. Coda porta gli ospiti in vantaggio e Okwonkwo rimedia, ma a meno di un quarto d’ora dal termine Di Mariano colpisce ancora e regala la vittoria ai suoi. I salentini agganciano il Benevento al quarto posto, il Cittadella resta decimo e viene raggiunto dal Monza.

Como-Benevento 1-1: in dieci dal 19° per il rosso mostrato a Glik, i sanniti riescono a fermare i comaschi riprendendo con Lapadula la rete iniziale di Cerri. Le due squadre non fanno grandi passi avanti rimanendo i padroni di casa diciassettesimi e ancora senza successi e gli ospiti quarti.

Monza-Pordenone 3-1: nemmeno la cura Rastelli pare funzionare e per i friulani arriva il quinto rovescio in sei partite. Tsadjout illude i suoi dal dischetto, ma i brianzoli rimontano con Machin, Sampirisi e Vignato e tornano a vincere dopo tre partite portandosi al sesto posto con 9 punti, mentre il Pordenone è ancora penultimo.

