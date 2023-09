Serie B, risultati 5° giornata 16-09-2023: il derby va al Brescia, primo punto per la Feralpisalò. Palermo secondo, ennesimo pareggio per il Bari

Ascoli-Palermo 0-1: il grande equilbrio dura fino al secondo dei sei minuti di recupero, nel quale Mancuso risolve la contesa a favore degli ospiti. Con questi tre punti il Palermo va a 10 punti e raggiunge Modena, Catanzaro e Parma al 2° posto, mentre l’Ascoli incassa la quarta sconfitta su cinque partite e resta vicino alle zone calde della graduatoria con 3 punti.

Cosenza-Sudtirol 2-2: bella sfida al “San Vito-Marulla” e pareggio cosentino in extremis grazie a Mazzocchi, che nell’ottavo minuto di recupero vanifica le reti bolzanine di Casiraghi e Odogwu che, a loro volta, avevano ribaltato l’iniziale vantaggio dei locali firmato da Venturi. Il Cosenza ferma a due la striscia negativa di insuccessi consecutiva, mentre il Sudtirol va a 8 e manca l’aggancio all’affollatissimo 2° posto.

Feralpisalò-Modena 1-1: dopo soli due minuti Falcinelli porta in vantaggio gli ospiti, ma già al 9° Balestrero realizza il primo gol dei lombardi in B e, di conseguenza, il primo punto visto che il risultato rimarrà inalterato per tutto il resto del match. Il Modena va a 10 punti ed è secondo, mentre la Feralpisalò inizia a muovere la classifica.

Lecco-Brescia 0-2: il derby lombardo va agli ospiti, in gol con Borrelli e Bianchi, ma i lecchesi possono rimpiangere i rigori falliti da Novakovich (palo) e da Eusepi (parato). Entrambe alla seconda partita, le due squadre hanno certamente umori opposti: il Lecco resta a 0 e il Brescia va a 6 punti.

Pisa-Bari 1-1: Beruatto sorprende presto i pugliesi con Beruatto, ma non chiude i conti e gli ospiti, dopo vari gol sbagliati, pareggia a cinque minuti dal termine con Akpa-Chukwu, classe 2005 esordiente oggi tra i professionisti. Il Bari ottiene il quarto pareggio su cinque partite, il Pisa il primo.