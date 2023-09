Serie B, risultati 4° giornata 03-09-2023: Bari in bianco a Terni, derby veneto senza gol. Il Catanzaro vince anche a Lecco e resta in testa

Cremonese-Sampdoria 1-1: Pedrola risponde a Pickerl fissando il risultato su un pareggio che, tutto sommato, può andar bene ai lombardi, ora all’8° posto con 5 punti, e anche ai liguri, che vanno a 2. Basterà per la permanenza di Andrea Pirlo, che sembra a rischio esonero?

Lecco-Catanzaro 3-4: grande spettacolo all'”Euganeo” di Padova, che oggi ha ospitato i lecchesi in attesa della deroga per il proprio impianto. L’esordio del Lecco in B è amaro, iniziato male per via del Catanzaro in vantaggio per 2-0 in virtù dei gol di Iemmello e Vandeputte, ma Novakovich e Caporale riacciuffano i calabresi a sette minuti dal termine. Poi il crollo: Verna e Donnarumma firmano rispettivamente il terzo e il quarto gol giallorossi e la rete nerazzurra di Eusepi nel recupero serve solo a fissare il 3-4 finale. Il Lecco resta a 0 punti, ma è all’esordio, mentre il Catanzaro va a 10 punti e resta in vetta in compagnia del Parma, che affronterà al “Ceravolo” dopo la sosta per un inatteso scontro per il primo posto, prestigioso seppur effimero a questo punto della stagione.

Spezia-Como 0-1: Barba sorprende i padroni di casa dopo circa venticinque minuti di gioco del primo tempo e la sua rete è sufficiente a dare ai lombardi il primo successo stagionale e una bella risalita fino all’11° posto con 4 punti; i liguri, invece, restano terzultimi con un solo punto.

Ternana-Bari 0-0: reti bianche e un punto ciascuno al “Libero Liberati“. La Ternana resta a un punto, il Bari va a 6.

Cittadella-Venezia 0-0 (h. 20:45): il derby veneto finisce in parità; i granata fanno di più sfiorando anche il gol, mentre i lagunari si vedono meno. I padroni di casa salgono a 5 punti, gli ospiti vanno a 8.