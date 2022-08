Serie B, risultati 3° giornata 27-08-2022: Ascoli in vetta per una notte, primi successi per Modena e Spal

Modena-Ternana 4-1: primo successo per i gialloblu, che travolgono la Ternana e cancellano lo zero dalla casella dei punti. Sul 2-0 dopo solo mezz’ora grazie al rigore di Diaw e ad un autogol di Capuano, i modenesi si vedono dimezzare il vantaggio a causa di Favilli, ma Falcinelli e Tremolada completano il tabellino travolgendo gli avversari. La Ternana rimane a 3 punti.

Palermo-Ascoli 2-3: i marchigiani sfruttano gli errori difensivi in serie dei difensori rosanero e s’impongono al “Renzo Barbera” grazie ad una tripletta di Gondo. I palermitani, d’altro canto, hanno modo a loro volta di segnare per due volte con Brunori e Segre su altrettaanti corner mettendo a nudo alcuni difetti difensivi dell’avversario, ma non basta per riacciuffare il match. L’Ascoli è primo con 7 punti e resta imbattuto, mentre il Palermo rimane a 4.

Spal-Cagliari 1-0: solo un gol, ma la partita del “Paolo Mazza“, che gli ospiti iniziano bene sfiorando la rete in due occasioni, è ancor più avvincente quando si arriva alla mezz’ora: il terzino dei sardi Di Pardo interviene con la gamba alta su La Mantia venendo espulso e, qualche minuto dopo, la stessa punta estense trova la rete del vantaggio. Nella ripresa il Cagliari, malgrado giochi con l’uomo in meno, cerca il pari e al 60° ottiene un rigore per un gomito troppo alto di Arena. Dal dischetto va Lapadula, ma il portiere di casa Alfonso intuisce e respinge. I ferraresi cercano di chiudere i conti riuscendovi con Moncini, ma è in offside e il gol viene annullato. Negli ultimi dieci minuti, con anche la Spal in dieci per l’espulsione di Peda per due gialli in pochi minuti, il Cagliari raddoppia gli sforzi, ma vanamente. I sette minuti di recupero, trascorsi dagli emiliani sotto assedio in difesa, passano senza altri sussulti. La Spal trova il suo primo successo e raggiunge il Cagliari a quota 4 punti.