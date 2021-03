Serie B, risultati 29° giornata 16-03-2021: ennesimo pareggio per Cosenza e Venezia, la Cremonese si mette al riparo. Lecce corsaro e di nuovo in lizza per la A diretta

Entella-Cremonese 0-2: i gol di Gaetano e Castagnetti nel secondo tempo consegnano ai grigiorossi tre punti di platino con i quali volano a +7 dalla zona playout. Un buon vantaggio, anche se mancano ancora nove partite. Sempre sette, ma di svantaggio, sono i punti che separano i liguri, sempre ultimi, dagli spareggi per la salvezza, mentre la possibilità di mantenere la categoria senza spareggi è utopica, per usare un eufemismo, visto che l'ultimo posto utile, occupato proprio dalla Cremonese, dista la bellezza di 14 punti. Cosenza-Vicenza 1-1: Valentini rimedia al gol di Gliozzi, ma pesa parecchio il penalty fallito da Giacomelli che avrebbe potuto modificare le sorti del match. Il Cosenza, al sedicesimo pareggio stagionale, rimane sempre quartultimo con 4 punti di vantaggio, al momento, sull'Ascoli, mentre i berici, che con i loro 14 pareggi non sono da meno, vengono agganciati dalla Cremonese e ad oggi sarebbero salvi. Venezia-Lecce 2-3: i veneti tirano di più, ma con meno precisione di un avversario terribilmente cinico che, in gol con Coda e Pettinari, viene raggiunto due volte da un autogol di Lucioni e da Maleh, ma il rigore di Coda è quello buono per la vittoria finale che riporta i pugliesi al terzo posto e relega il Venezia al quinto.