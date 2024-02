Serie B, risultati 27° giornata 27/28-02-2024: frenata per il Parma, cade il Palermo. Como e Cremonese vincono in trasferta. Il derby è del Venezia

Ascoli-Brescia 1-1: succede tutto nel finale di primo tempo, prima il vantaggio ascolano siglato su rigore da Pedro Mendes e poi il definitivo pareggio di Dickmann. il punto guadgnato non serve a granchè: l’Ascoli va a 26 punti e resta in zona playout e il Brescia va a 35 e aggancia il Modena all’8° posto, ma gli emiliani potrebbero allungeare in caso di vittoria domani.

Reggiana-Sudtirol 1-1: dopo un’ora Pieragnolo porta in vantaggio gli emiliani, ma subito dopo Odogwu ripristina la parità a favore degli altoatesini. Le due squadre restano così appaiate a metà classifica a quota 32 punti in compagnia momentanea del Cosenza.

Catanzaro-Bari 2-0: Vandeputte e Iemmello abbattono i pugliesi e permettono ai giallorossi di consolidare il proprio 6° posto con vista sul 5°, distante solo un punto. Il Bari, invece, resta a metà classifica con 33.

Lecco-Como 0-3: i gol di Goldaniga e Bellemo, arrivati nei primi venti minuti di partita, e quello di Abildgaard dopo il 90° consentono ai comaschi di vincere largamente il derby del Lario e di proiettarli, grazie alla sconfitta interna del Palermo, al momentaneo 3° posto solitario a quota 49 punti. Il Lecco, invece, resta ultimo con 21 punti.

Palermo-Ternana 2-3: gli umbri infliggono ai siciliani un’inattesa sconfitta interna. Pareggiato con Lund l’iniziale 0-1 dei rossoverdi realizzato da Pereiro, i padroni di casa vengono nuovamente sorpassati nella ripresa dai centri di Pyyhtia e Raimondo; inutile il gol di Brunori nell’ultimo secondo di recupero. Il Palermo resta a 46 punti e viene sorpassato dal Como finendo al 5° posto, mentre la Ternana sale al 16° posto con 29 punti ed esce dalla zona rossa.

Parma-Cosenza 1-1: Cyprien porta subito in vantaggio i ducali, Camporese pareggia a fine primo parziale e il risultato non cambia più. Il Parma è sempre 1° con 56 punti e il Cosenza sale al 10° posto con 33.

Sampdoria-Cremonese 1-2: i nuovi acquisti Johnsen e Falletti realizzano la loro prima marcatura in maglia grigiorossa e stendono i doriani, in gol con Ghilardi e alla settima sconfitta interna. La Cremonese è adesso 2° con 50 punti, mentre la Sampdoria resta 14° con 31 e si avvicina pericolosamente alla zona playout.

Pisa-Modena 2-2: Abiuso e Strizzolo rimontano l’iniziale vantaggio pisano siglato da Mlakar, ma nel finale Canestrelli fissa il risultato sul 2-2 finale. Il Modena riesce solo ad agganciare il Cittadella a 36 punti e va al 7° posto, mentre il Pisa va a 31 e si assesta al 14° posto, ma rischia ancora grosso.

Spezia-Feralpisalò 0-2: Felici e La Mantia consentono ai lombardi di lasciare il Lecco da solo all’ultimo posto e di andare al penultimo con 24 punti, a -2 proprio dai liguri sconfitti anche oggi.

Venezia-Cittadella 2-0: i gol di Gytkjaer e Bjarkason riportano i lagunari al 2° posto, mentre i granata restano 8° con 36 punti.