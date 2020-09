Serie B, risultati 26-09-2020: vince solo l’Empoli e pareggiano le altre. Menez subito sugli scudi

Brescia–Ascoli 1-1: Cavion sfrutta un lancio dalla trequarti di Buchel e, con un bel colpo di testa che scavalca Joronen, dopo meno di un minuto mette a segno il primo gol della stagione; poco dopo la mezz’ora Aye si inventa una bella azione sulla destra e mette in mezzo un pallone ghiottissimo per il tocco risolutivo di Donnarumma. Il risultato, nonostante i lombardi giochino quasi tutta la ripresa in 10 per l’espulsione di Papetti, non cambia più.

Cosenza–Entella 0-0: Bittante sfiora la rete nel primo tempo e nella ripresa fa altrettanto Paolucci. Il match è praticamente questo, due occasioni, una per parte, e nient’altro.

Frosinone–Empoli 0-2: Moreo dopo cinque minuti e La Mantia poco prima dell’ora di gioco, entrambi con due bei colpi di testa, permettono ai toscani di espugnare a sorpresa il “Matusa“. I ciociari cercano di rimediare, ma, a parte un gol annullato ad Ardemagni, combinano poco.

Lecce–Pordenone 0-0: nulla di fatto tra pugliesi e friulani in un match equilibrato nel quale non mancano le emozioni, in particolare in occasione del palo di Listowski.

Pescara-Chievo 0-0: alcune occasioni da ambo le parti nel primo tempo e quasi niente nella ripresa per un pareggio giusto.

Salernitana-Reggina 1-1: la partita, estremamente vivace, si sblocca solo al minuto 83 con la grande azione personale di Menez, bravissimo a battere Belec dopo uno slalom speciale con tre campani saltati come birilli. La gioia per il vantaggio dura però pochissimi secondi: all’84°minuto, infatti, Casasola ripristina la parità con un involontario tiro-cross dalla destra che sorprende Plizzari e si insacca dopo aver toccato il secondo palo.

