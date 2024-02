Serie B, risultati 23° giornata 03-02-2024: il Parma esulta all’ultimo secondo, Pisa e Reggiana anche. Cade il Cittadella. Como e Cremonese sorpassano il Venezia

Brescia-Cittadella 2-0: Borrelli sblocca il match a inizio ripresa e Moncini mette il lucchetto a un quarto d’ora dal termine. Con questi tre punti il Brescia torna in zona playoff portandosi a 32 punti, mentre il Cittadella resta a 36 e lascia il 4° posto al Palermo.

Cosenza-Pisa 1-1: in dieci per tutto il secondo tempo a causa della doppia ammonizione comminata a Calabresi, i toscani reggono l’urto cosentino fino alla capitolazione per mano di Tutino al quarto d’ora, ma Caracciolo li salva dopo il 90°. Il Cosenza va a 28 punti e manca l’avvicinamento alla zona playoff, distante ora quattro punti, mentre il Pisa è adesso 12° con 27.

Parma-Venezia 2-1: botta e risposta nella prima mezz’ora con Pohjanpalo che risponde a Mihaila nel giro di cinque minuti. Poi nessun altro gol e le due squadre sembrano doversi dividersi il bottino danneggiandosi a vicenda, ma nel nono e ultimo minuto di recupero Camara lancia definitivamente in fuga i ducali; il Parma resta primo con 48 punti e pare lanciatissimo verso la A, mentre il Venezia, ancora 2° con 41,deve rassegnarsi al sorpasso da parte di Como e Cremonese.

Reggiana-Feralpisalò 1-1: forte di ben due uomini in più in virtù delle espulsioni di Fiordilino dopo una ventina di minuti e di Butic a fine primo tempo, gli emiliani a una decina di minuti dal fischio finale sfondano dopo numerosi tentativi grazie a Kabashi, ma non chiudono i conti e Balestrero regala ai lombardi un punto ormai insperato all’ultimo secondo.

Spezia-Catanzaro 1-1: Jagiello risponde a Iemmello per un pareggio più utile ai calabresi, settimi con 35 punti, che ai liguri, penultimi con 21.

Lecco-Cremonese 0-1: un perfetto rigore di Coda stende i nerazzurri e proietta al 2° posto i grigiorossi, ora a 44 punti. Il Lecco, invece, è ultimo da solo con 20 punti.

Sampdoria-Modena 2-2: chiusa la prima frazione in vantaggio di due reti, firmate da Gonzalez e da Alvarez, i liguri regalano ben due rigori ai modenesi nella ripresa e Palumbo li trasforma entrambi. La Sampdoria resta a metà classifica con Bari e Pisa a quota 27 punti, mentre il Modena subisce il sorpasso del Brescia e ora deve condividere l’8° posto con i lombardi a quota 32.

Ternana-Como 0-1: grazie a Strefezza i lariani espugnano Terni e volano al 3° posto a quota 42 punti, mentre i rossoverdi restano a 21 e vengono agganciati da Spezia e Feralpisalò.