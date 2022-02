Serie B, risultati 22° giornata 12-02-2022: la Cremonese raggiunge in vetta Pisa e Lecce, pareggio inutile tra Vicenza e Cosenza

Cittadella-Cremonese 0-2: i gol, uno per tempo, di Casasola e Buonaiuto mandano i lombardi al primo posto, appaiati a 41 punti a Lecce e Pisa. Il Cittadella, invece, resta 9° e fuori dalla zona playoff.

Monza-Spal 4-0: i brianzoli travolgono il proprio avversario odierno andando a segno a fine primo tempo con Mota Carvalho e travolgendolo nella ripresa con Sampirisi, Gaston Ramirez e Colpani. I ferraresi, mai in partita, hanno tuttavia giocato oltre ottanta minuti in dieci a causa dell’espulsione di Dickmann dopo pochi minuti. Il Monza sale momentaneamente al 5° posto con 38 punti e i ferraresi restano 14° con 23 punti.

Parma-Pordenone 4-1: i ducali gocano una partita d’attacco, ma nel primo tempo soffrono e vanno sotto, colpiti da Di Serio. Nel secondo parziale, però, riescono a sfondare e dilagare grazie ai centri del nuovo arrivato Pandev, Man, Vazquez e Benedyczak. Il Parma sale a quota 28 punti ed si assesta a metà classifica, mentre il Pordenone resta a 12 ed è ancora ultimo, da adesso in compagnia del Vicenza, a quota 12.

Pisa-Ternana 0-0: i toscani non vincono in casa dal 1° novembre e anche oggi sprecano la chance per farlo sbagliando anche un rigore con Torregrossa (traversa). L’ennesimo stop costa ai nerazzurri la permanenza in vetta da soli, essendo stati raggiunti dalla Cremonese e non essendo riusciti a scavalcare il Lecce. La Ternana rimane a metà classifica, raggiunta dal Parma a quota 32 punti.

Vicenza-Cosenza 0-0: pareggio inutile tra veneti e calabresi, rimasti rispettivamente all’ultimo posto con 12 punti e al quartultimo con 19.

