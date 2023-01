Serie B, risultati 21° giornata 21-01-2023: Genoa e Reggina allungano sul Bari, Pisa fermato a Como. Cosenza e Perugia sempre più disperate

Benevento-Genoa 1-2: a sbloccare la partita nel primo tempo è il grande ex Massimo Coda, mentre i sanniti pareggiano nei primi minuti della ripresa con Tello. Il Genoa spinge per oltre mezz’ora e con Puscas trova, proprio al 90°, la rete decisiva utile ad allungare in classifica ed andare a +6 sul Bari. Il Benevento, invece, viene agganciato dal Como al quintultimo posto.

Como-Pisa 2-2: Cutrone sblocca la partita a favore dei padroni di casa, che poi sbagliano il penalty del 2-0 con Cerri e vengono riacciuffati da Tramoni. Nella ripresa Masucci segna a pochi minuti dal termine e sembra consegnare il successo ai toscani, beffati in pieno recupero da Da Riva. Il Pisa viene agganciato dal Parma al 6° posto, il Como muove la classifica, ma resta vicino alla zona playout andando a 23 punti.

Modena-Cosenza 2-0: gli emiliani fanno la partita, ma riescono a sbloccarla e sigillarla solo nel finale grazie all’uno-due di Gerli e Giovannin tra 83° e 85°. Il Modena sale al 10° posto, mentre il Cosenza resta ultimo.

Parma-Perugia 2-0: Benedyczak e Vazquez regolano gli umbri, sempre penultimi, e i tre punti ottenuti sono fondamentali per l’aggancio al Pisa e al 6° posto a quota 30 punti.

Reggina-Ternana 2-1: anche i calabresi non perdono l’occasione per consolidare il secondo posto e, ribaltando la rete di Pettinari grazie alla doppietta di Fabbian, rimangono incollati al Genoa con 39 punti. La Ternana resta 8° in compagnia del Cagliari, impegnato oggi alle 16:15 a Cittadella.

Spal-Ascoli 1-1: Dickmann illude i ferraresi, raggiunti nel finale di primo tempo da Adjapong. La Spal sbaglia molto in fase offensiva e non sfrutta neanche la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Giovane. Le due squadre restano, così, nel limbo ondeggiando tra zona playoff e playout.

Venezia-Sudtirol 0-1: una voragine apertasi in campo fa slittare l’inizio di una mezz’ora abbondante; la partita si svolge regolarmente e viene vinta dai sudtirolesi grazie ad una rete di Tait nel finale. Gli ospiti salgono così al 5° posto con 32 punti, a -1 dal Bari, e lascia i veneti al penultimo posto con 20 punti.