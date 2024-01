Serie B, risultati 21° giornata 20/21-01-2024: il Venezia crolla e il Como ora è 2°, cadono anche Cittadella e Catanzaro. Cremonese e Lecco ok in trasferta

Brescia-Sudtirol 1-1: un rigore di Borrelli salva i lombardi dalla capitolazione dopo che gli altoatesini avevano trovato il vantaggio grazie a Pecorino. Il pareggio serve a poco: il Brescia resta a tre lunghezze di distanza dalla zona playoff, mentre il Sudtirol vede il suo vantaggio sulla zona arancione ridursi a tre soli punti.

Feralpisalò-Catanzaro 3-0: Kourfalidis, Compagnon e La Mantia (rigore) mandano clamorosamente al tappeto i calabresi e permettono ai lombardi di agganciare lo Spezia a quota 17 punti e di non essere più da soli all’ultimo posto, mentre i calabresi restano sesti con 33 punti e perdono contatto con il 2° posto.

Reggiana-Como 2-2: andati sotto per mano di Gondo dopo pochi minuti, nel finale di primo tempo i comaschi ribaltano il risultato grazie a Gabrielloni e Cutrone per poi essere a loro volta raggiunti da Girma. Pur rammaricandosi per il mancato successo, il Como sale a 39 punti e raggiunge comunque il 2° posto, mentre la Reggiana resta a metà classifica con 25 punti.

Spezia-Cemonese 0-1: Coda risolve la contesa nei primi minuti del secondo tempo e regala ai suoi tre punti d’oro buoni per l’aggancio al 3° posto a quota 38 punti in momentanea compagnia del Venezia; contemporaneamente, inoltre, l’ennesima sconfitta odierna condanna lo Spezia all’ultimo posto in coabitazione con la Feralpisalò a 17 punti.

Ternana-Cittadella 3-1: i veneti cadono al “Liberati” grazie ai colpi di Carboni, Lucchesi e Pereiro, mentre è vano il momentaneo pareggio del solito Pandolfi. Niente aggancio al 2° posto, dunque, per il Cittadella, ora 5° con 36 punti, mentre gli umbri vanno a 21 e salgono al 16° posto.

Cosenza-Venezia 4-2: i lagunari cadono malamente in Calabria, affondati dalla tripletta di Tutino e dall’acuto di Marras con l’ulteriore aggravante di aver subito tre gol nei primi venti minuti. Busio e Gytkjaer riducono solo parzialmente lo scarto, ma l’accenno di rimonta resta tale. Il Venezia resta a 38 punti e cede il 2° posto al Como, mentre il Cosenza aggancia il Sudtirol al 13° posto.

Lecco-Pisa 1-3: Veloso, Calabresi e Mlakar regolano i lombardi, ai quali non basta il rigore trasformato da Lepore, e grazie a loro i toscani salgono all’11° posto raggranellando cinque punti di vantaggio sulla zona playoff, mentre il Lecco resta 17° con 20 punti.

Palermo-Modena 4-2: Segre e Brunori segnano e di volta in volta rispondono Battistella e Abiuso, cosicché si arrivi a ridosso del 90° sul risultato di 2-2, ma proprio in quei frangenti sale in cattedra Soleri con una doppietta inattesa che porta ai siciliani tre punti importantissimi con i quali consolidano il 6° posto e allungano proprio sui modenesi, rimasti al 9° posto con 28.