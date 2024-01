Serie B, risultati 20° giornata 13-01-2024: Como e Cittadella sempre più su, Corini via? Spezia disperato, Ternana quasi

Bari-Ternana 3-1: i sigilli di Ricci, Nasti e Dorval riportano al successo i pugliesi, che mantengono il 10° posto in attesa di tempi migliori, e contemporaneamente mettono ulteriormente nei guai gli umbri, i quali riescono a malapena a segnare il gol della bandiera con Diakité e devono ora fare attenzioni all’Ascoli, che domani potrebbe sorpassarli e spingerli al terzultimo posto.

Cittadella-Palermo 2-0: un gol per tempo, ad opera di Pandolfi prima e Vita dopo, e i veneti salgono a 36 punti e si riprendono momentaneamente il 3° posto, in attesa del Venezia, mentre i siciliani restano al 7° posto con 32. Corini sembra ormai destinato a salutare.

Como-Spezia 4-0: Da Cunha (doppietta), Cutrone e Gabrielloni demoliscono i poveri liguri e danno ai comaschi il 2° posto in solitaria, in attesa della partita del Venezia di domani. Lo Spezia, invece, resta penultimo a 17 in compagnia dell’Ascoli, che però deve ancora giocare la sua partita e potrebbe lasciare i liguri da soli.

Modena-Brescia 1-2: gli ospiti vanno due volte in gol nella prima mezz’ora grazie ad una sfortunata autorete di Zaro e a Galazzi, mentre agli emiliani non basta il penalty trasformato dall’ex Tremolada in apertura di ripresa. Grazie a questo successo il Brescia va 28 punti e raggiunge all’8° posto proprio il Modena.

Sudtirol-Feralpisalò 1-0: una rete di Casiraghi nell’ultimo quarto d’ora decide il match a favore degli altoatesini, che fanno un bel salto salendo all’11° posto a quota 23 punti, mentre i lombardi restano ultimi con 14.