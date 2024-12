Serie B, risultati 19° giornata 26-12-2024: il Pisa vince lo scontro diretto, lo Spezia evita la sconfitta al 93° e non ne approfitta. Avvicendamenti in coda

Pisa-Sassuolo 3-1: a quattro mesi dal crollo casalingo contro la Cremonese, gli emiliani incassano la seconda sconfitta stagionale, nonché la prima fuori dal “Mapei Stadium“, contro una diretta concorrente alla promozione. I toscani giocano benissimo, imbrigliano la capolista e vanno in gol con Tramoni (doppietta) e Touré, mentre il Sassuolo riesce solo a siglare il gol della bandiera con Pierini. Il Pisa salgono dunque a 40 punti e sono secondi a tre solo lunghezze dai neroverdi, capolisti con 43.

Brescia-Modena 3-3: Verreth e Cistana rispondono colpo su colpo a Gerli e a Santoro e, dopo un lungo inseguimento e un doppio svantaggio rimontato, un autogol di Magnino nei minuti finali pare consegnare i tre punti ai lombardi, ma Bozhanaj salva gli emiliani e fissa il risultato sul 3-3 finale. Si tratta di due punti persi per entrambe le squadre, che ne rallentano la corsa ai playoff: il Brescia, infatti, va a 22 e resta 9°, mentre il Modena sale a 24 agganciando il Bari.

Cesena-Cremonese 0-1: Vandeputte decide l’incontro a inizio secondo tempo e, grazie al suo gol, i grigiorossi vanno a 29 punti e fanno un bel salto in graduatoria prendendosi il 4° posto a discapito della Juve Stabia e anche dei romagnoli, che restano a 25 e scendono al 6° posto.

Cosenza-Catanzaro 1-1: rimasti in dieci già dopo venti minuti per l’espulsione di Caporale, i padroni di casa reggono per un’ora venendo, infine, costretti alla resa da Pompetti, ma non demordono e si rendono protagonisti di un finale da infarto in cui, dopo essersi visti annullare per fallo di mano di Kouan il gol del pareggio, lo trovano nel mostruoso tempo di recupero (15 minuti) su penalty trasformato da Ciervo. Il punto ottenuto serve a poco: il Cosenza viene staccato dal Frosinone e resta ultimo in compagnia del Sudtirol con 17 punti, mentre perde una posizione il Catanzaro, ora 8° in compagnia del Bari a 24.

Frosinone-Salernitana 2-0: grazie a Kvernadze e Ambrosino i laziali abbandonano l’ultimo posto sorpassando proprio i campani, ora terzultimi con 18 punti, e anche Cosenza e Sudtirol, agganciando dunque il 16° posto occupato dalla Sampdoria.

Reggiana-Juve Stabia 2-1: grazie a Portanova e a Vergara, ai quali risponde tardivamente Adorante, gli emiliani salgono a 21 punti e gadagnano una posizione salendo al 14° posto, mentre i campani ne perdono una scendendo al 5° posto.

Spezia-Mantova 1-1: Falcinelli risponde nel recupero a Debenedetti evitando ai liguri una sconfitta immeritata e rendendo leggermente meno amara una classifica che li vede ora al 3° posto a -2 dal Pisa 2° e a poco serve il punto guadagnato sul Sassuolo, ora a -5. Pareggio beffardo, invece, per i virgiliani, che mancano l’accesso alla zona playoff e restano in 10° posizione con 23 punti.

Sudtirol-Cittadella 1-2: Casolari inizia con un autogol, ma si riscatta dando il pareggio ai veneti, che infine ottengono i tre punti grazie a Pandolfi ed escono dalla zona retrocessione portandosi al 15° posto con 20 punti, mentre gli altoatesini restano in coda con 17.

Palermo-Bari 1-0: la rete di Le Douaron basta ai siciliani per avere la meglio sui pugliesi e così agganciarli all’8° posto.

Sampdoria-Carrarese 1-1: Finotto porta subito in vantaggio i toscani, ma nella ripresa, complice il rosso a Illanes, i liguri riescono a pareggiare con Veroli. In classifica la Carrarese è ora 8° insieme ad altre quattro squadre, mentre la Samporia è 1° con 20 insieme al Cittadella.

