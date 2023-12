Serie B, risultati 19° giornata 26-12-2023: Parma in fuga, il Palermo trova forse la svolta. Frenano Catanzaro e Venezia, Como al 2° posto. Il Lecco prova la riscossa

Reggiana-Catanzaro 1-0: gli emiliani infliggono la terza sconfitta di fila ai calabresi grazie al gol di Girma arrivato nei minuti conclusivi del primo tempo. La Reggiana sale a 23 punti ed è ora al 10° posto, mentre il Catanzaro resta 6° con 30.

Ascoli-Cittadella 0-0: termina a reti bianche una sfida equilibrata che i veneti hanno mancato di sbloccare poco prima della mezz’ora sbagliando un penalty con Carriero, errore che ha anche impedito ai granata di raggiungere Como e Venezia in seconda posizione. Anche lo Spezia può rammaricarsi per non aver fatto il salto in classifica e si ritrova ancora penultimo con 17 punti.

Brescia-Parma 0-2: Bernabé e Man stendono le Rondinelle in poco più di venti minuti con due gol in rapida successione e rafforzano il primato dei parmensi, ora a quota 41 punti, mentre i lombardi restano al 9° posto con 25 punti.

Cosenza-Como 1-2: il vantaggio cosentino ad opera di Tutino viene vanificato da Cutrone e Verdi, grazie ai quali i comaschi agganciano il Venezia al 2° posto a quota 35 punti; il Cosenza, invece, è ora 14° con 21 punti.

Feralpisalò-Venezia 2-2: i lombardi passano due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Compagnon, ma ogni volta i veneti rimediano grazie prima al rigore di Pohjanpalo e poi all’ennesimo acuto di Altare. Il Venezia è sempre 2°, ma da stasera dovrà consividere la piazza d’onore con il Como, mentre la Feralpisalò è sempre ultima con 14 punti.

Lecco-Sudtirol 2-1: in vantaggio grazie ad un rigore di Casiraghi, gli altoatesini vengono ribaltati dalla doppietta di Novaakovich e così le due squadre si itrovano entrambe al 15° posto con 20 punti.

Spezia-Modena 1-1: gli emiliani, in vantaggio dalla metà della ripresa grazie al penalty trasformato da Palumbo, hanno il torto di non chiudere i conti e vengono beffati in pieno recupero da Gelashvili, punta georgiana oggi all’esordio dal primo minuto. Lo Spezia si ritrova sempre penultimo a 17 punti e ancora in compagnia dell’Ascoli, mentre il Modena mantiene l’8° posto con i suoi 28 punti.

Ternana-Pisa 1-1: Sorensen risponde a Tramoni per un pareggio che scontenta tutti: sia il Pisa rimasto lontano dalla zona playoff, sia la Ternana sempre 17° e con un solo punto di distacco sulla zona che vale la retrocessione diretta.

Palermo-Cremonese 3-2: vittoria rocambolesca e in rimonta per i rosanero contro un avversario che ha avuto il demerito di non chiudere la partita dopo essersi trovata, già dopo mezz’ora, in vantaggio per 2-1 grazie ai centri di Ghiglione e Castagnetti, tra i quali si iscrive anche Nedelceauru per il momentaneo 1-1. Dopo il tris di Coda annullato dal VAR per offside, la Cremonese si limita al contenimento e il Palermo, preso coraggio, riesce a pareggiare a venti minuti dal termine con Di Francesco per poi trovare, al 96°, il gol della vittoria con Stulac. Questa può essere la svolta per i siciliani, che balzano al 5° posto agganciando proprio la squadra del Torrazzo a quota 32 punti.

Sampdoria-Bari 1-1: piuttosto inutile il pareggio tra liguri e pugliesi, che restano al palo senza fare passi avanti in classifica e mantenendosi esattamente a metà di essa con 23 punti. La partita si sblocca nei minuti finali: al 79° Sibilli manda avanti agli ospiti e in pieno recupero Sebastiano Esposito raddrizza il risultato.