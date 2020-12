Serie B, risultati 16° giornata 30-12-2020: niente primato solitario per l’Empoli, colpi esterni per Entella e Brescia

Empoli-Ascoli 1-1: ai toscani non riesce il sorpasso ai danni della Salernitana, ma riesce almeno ad agganciarla non sfruttando lo stop imposto ai granata dal Monza. I marchigiani sorprendono i padroni di casa con l’immediato gol di Bajic e poi provano anche a piazzare il colpo del ko, ma la squadra di Dionisi regge e a metà ripresa pareggia con Moreo. Gli assalti finali sono vani e la posta in palio viene divisa. Per quanto sorprendente, però, il punto non va affatto bene all’Ascoli, che viene sorpassato dall’Entella e scende all’ultimo posto.

Spal-Brescia 2-3: gli estensi perdono a sorpresa e devono momentaneamente rinunciare al terzo posto, ora occupato dal Monza. Valoti porta in vantaggio i padroni di casa dopo pochi minuti e si ripete subito dopo il primo pareggio degli ospiti firmato da Jagiello, ma un penalty di Donnarumma e il sigillo di Bjarnason regalano ai lombardi un successo inatteso che li porta al decimo posto e a -2 dai playoff.

Vicenza-Entella 0-1: i liguri passano al “Menti” grazie al primo gol stagionale di Koutsoupias ottenendo la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, e anche l’approdo dall’ultimo al penultimo posto ai danni dell’Ascoli. I berici non riescono a rimediare e, pur essendo ancora fuori dalla zona playout, il loro vantaggio sul quintultimo posto è ora irrisorio.

