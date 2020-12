Serie B, risultati 14° giornata 22-12-2020: Cittadella e Spal seconde, Lecce ancora k.o.; la Reggina fa harakiri, l’Ascoli affonda

Cittadella-Frosinone 1-0: Ogunseye decide la contesa a fine primo tempo e consente ai veneti di insediarsi al secondo posto insieme alla Spal; i laziali restano terzi a -2.

Cosenza-Venezia 0-0: i lagunari ci provano di più, ma i calabresi reggono e le reti restano inviolate. E’ un buon punto, tutto sommato: il Venezia resta in zona playoff, nonostante il Monza lo scavalchi, mentre il Cosenza sorpassa il Pescara e si avvicina alle zone calme.

Monza-Ascoli 2-0: Carlos Augusto e Frattesi mandano ancor più all’inferno l’Ascoli e proiettano i brianzoli al sesto posto con tanto di sorpasso ai danni del Venezia. I marchigiani, invece, restano penultimi con soli 6 punti.

Pescara-Brescia 1-1: Bocchetti è nuovamente decisivo e salva gli abruzzesi dalla sconfitta vanificando il rigore trasformato da Torregrossa. Per entrambe le squadre è una chance perduta per uscire dalla zona rossa, nel caso dei padroni di casa, e per riavvicinarsi alla top eight, nel caso degli ospiti.

Pisa-Chievo 2-2: Gucher e Mazzitelli sembrano mettere la partita sui binari giusti per i toscani, ma nel finale Djordjevic e Ciciretti rimediano ed evitano la sconfitta. Le due squadre perdono l’occasione di entrare in zona playoff, ma restano comunque vicine.

Pordenone-Cremonese 1-2: i lombardi sorprendono i friulani a domicilio con Celar e Ciofani; inutile il gol del momentaneo pareggio di Falasco. Il successo permette alla Cremonese di risalire la china portandosi al 14° posto e andare a -2 proprio dal Pordenone.

Spal-Lecce 1-0: seconda sconfitta consecutiva per i pugliesi, e quinta senza vittorie da quasi un mese; a Ferrara decide un gol di Strefezza nel finale. Gli estensi sono momentaneamente secondi, il Lecce è invece ottavo e rischia di uscire dalla zona playoff.

Vicenza-Reggina 1-1: Longo approfitta di un errore clamoroso di Plizzari e riacciuffa i calabresi, passati in vantaggio con Bianchi. Il pareggio impedisce alla Reggina di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione e di approfittare dei continui rovesci di Ascoli ed Entella, mentre i berici rimangono tranquillamente a metà classifica.

