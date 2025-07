Serie B 2025-2026: tutte le date, il format, il sorteggio e il caso Salernitana

La stagione 2025-2026 della Serie B è ormai alle porte e l’attesa per il sorteggio del calendario è accompagnata da importanti novità organizzative e da un caso spinoso che rischia di avere ripercussioni sull’intero campionato: la richiesta ufficiale della Salernitana di bloccare il calendario in attesa della sua possibile riammissione. Di seguito, tutto ciò che sappiamo finora.

Quando inizia la Serie B 2025-2026 e quante giornate ci saranno

La nuova stagione cadetta prenderà ufficialmente il via venerdì 22 agosto 2025, con la disputa dell’Opening Day, e si concluderà sabato 9 maggio 2026. Come di consueto, il campionato sarà articolato in 38 giornate, con partite di andata e ritorno tra le 20 squadre partecipanti. Confermati anche i playoff e playout per decidere promozioni e retrocessioni, il cui calendario verrà stilato più avanti in base alla classifica finale.

Il format resta sostanzialmente invariato rispetto alle stagioni precedenti, ma sono già note alcune date particolarmente rilevanti. In totale ci saranno cinque turni infrasettimanali, distribuiti lungo tutta la stagione, e si giocherà anche durante le festività:

Lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta)

(Pasquetta) Venerdì 26 dicembre 2025 (Boxing Day)

Non sono previste pause durante le finestre per le nazionali: il campionato proseguirà regolarmente, in controtendenza rispetto ad altri tornei europei e alla Serie A stessa. La sosta natalizia sarà molto breve: solo dal 30 dicembre al 2 gennaio, per garantire il ritmo intenso del torneo.

Dove e quando sarà svelato il calendario

Il sorteggio ufficiale del calendario si terrà martedì 30 luglio 2025, alle ore 19:00, presso la sede di Mantova Capitale della Cultura d’Impresa 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Rai Sport e in streaming gratuito sul canale YouTube della Lega Serie B. Come ogni anno, sarà un momento molto atteso da tifosi, società e addetti ai lavori, utile per analizzare subito eventuali incroci complicati, periodi intensi e derby cruciali.

A rendere più incerto l’avvio della stagione è la situazione della Salernitana, retrocessa dalla Serie A al termine della scorsa stagione ma attualmente priva di iscrizione in Serie B a causa di irregolarità economiche. La società campana ha presentato un ricorso ufficiale al Collegio di Garanzia del CONI, chiedendo la riammissione al campionato cadetto e, in via cautelare, il blocco della pubblicazione del calendario.

La richiesta si basa sul presunto mancato rispetto dei termini procedurali da parte della FIGC e sulla mancata trasparenza nei criteri di esclusione. Se il ricorso venisse accolto, la Lega Serie B sarebbe costretta a rivedere la composizione dell’organico e, conseguentemente, a rinviare la presentazione del calendario.

Le possibili conseguenze sul Caso Salernitana

Al momento, la Lega Serie B ha confermato la volontà di proseguire con il sorteggio del calendario il 30 luglio, salvo provvedimenti urgenti del CONI. Qualora la Salernitana venisse riammessa, una tra le attuali 20 squadre iscritte (molto probabilmente una ripescata) verrebbe esclusa, dando il via a nuove controversie legali e ritardi organizzativi.

Un simile scenario si è già verificato in passato con casi analoghi (Es. Entella o Novara), che hanno portato a calendari “provvisori” e campionati avviati con classifiche sub iudice. È dunque comprensibile la cautela della Lega, che vuole evitare complicazioni alla vigilia di una stagione che si preannuncia molto equilibrata e competitiva.

Evento Data Inizio campionato Venerdì 22 agosto 2025 Fine stagione regolare Sabato 9 maggio 2026 Sorteggio calendario Martedì 30 luglio 2025 – ore 19:00 Turni infrasettimanali 5 in totale Si gioca anche a Pasquetta (6 aprile), Santo Stefano (26 dicembre) Sosta natalizia 30 dicembre – 2 gennaio Trasmissione sorteggio Sky Sport, Rai Sport, YouTube Lega Serie B

La Serie B 2025-2026 si prepara dunque a partire con uno spirito di continuità ma con alcune incertezze ancora da risolvere. Saranno le prossime settimane a dirci se la composizione del campionato resterà immutata o se la Salernitana riuscirà a ribaltare il proprio destino. Intanto, i tifosi attendono con trepidazione l’uscita del calendario per iniziare a segnare le date più calde della stagione.