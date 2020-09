Serie B 2020-2021, calendario ufficiale: tutte le 38 giornate di campionato

Sarà una stagione con ritmi serrati quella che inizierà sabato 26 settembre. 38 giornate tutte d’un fiato per un torneo la cui regular season terminerà molto presto, il 7 maggio, per poi proseguire con playoff e playout e concludersi definitivamente al momento del ritiro delle nazionali in vista dell’Europeo.

Questi sono i programmi, ma è il Covid-19 il nemico di ogni decisione e intendimento. Si spera di non dover sospendere di nuovo tutto, ma è impossibile e inutile stabilire ora cosa accadrà. Ci sono i protocolli e andranno seguiti pedissequamente.

Il calendario, che è stato presentato in una cerimonia tenutasi a Pisa tra pochi e selezionati spettatori, ha regole ben precise:

1) negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

2) non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

3) in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

4) le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021;

5) le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2020/2021.

Saranno ben otto i turni infrasettimanali e da quest’anno anche il torneo cadetto osserverà le soste per le partite delle nazionali. Ecco il dettaglio:

TURNI INFRASETTIMANALI

Martedì 20 ottobre 2020

Martedì 15 dicembre 2020

Martedì 22 dicembre 2020

Mercoledì 30 dicembre 2020

Martedì 09 febbraio 2021

Martedì 02 marzo 2021

Martedì 16 marzo 2021

Martedì 20 aprile 2021

SOSTE

Sabato-Domenica 10-11 ottobre 2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 14-15 novembre 2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 09-10 gennaio 2021

Sabato-Domenica 27-28 marzo 2021 (gare nazionali)

Si giocherà anche nel periodo natalizio e a Pasquetta con solo una piccola una pausa subito dopo le feste natalizie.

Ecco il calendario:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS